SV Meppen trauert um Gerd Sand

Der SV Meppen hat eine seiner prägendsten Persönlichkeiten verloren: Gerd Sand, langjähriger Torjäger und Identifikationsfigur des Vereins, ist am vergangenen Samstag im Alter von 85 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Der Angreifer hatte von 1959 bis 1972 für die erste Mannschaft gespielt und dabei Vereinsgeschichte geschrieben.

Bereits in der A-Jugend machte er auf sich aufmerksam, als ihm beim 36:0 in Osterbrock 18 Tore gelangen. Später erzielte er neun Hattricks im Herrenbereich, darunter sieben Tore in einem Spiel gegen Germania Wilhelmshaven im Jahr 1964.

Mit 294 Toren in 358 Punktspielen ist Gerd Sand bis heute der Rekordtorschütze des SV Meppen. Seine Spielweise war instinktiv, vielseitig und kaum berechenbar – Tore aus allen Lagen waren sein Markenzeichen. Obwohl nur 1,75 Meter groß, war er auch per Kopf enorm gefährlich. Insgesamt brachte es Sand nach eigener Zählung auf über 500 Treffer in über 600 Spielen für den Verein – ein Wert, der seine außergewöhnliche Karriere eindrucksvoll unterstreicht.

Sands Tore ebneten den Weg für einige der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte. Er war maßgeblich beteiligt an drei Aufstiegen in die zweithöchste deutsche Spielklasse – 1961, 1970 und 1972 – sowie an der ersten Niedersachsenmeisterschaft 1968. Insgesamt nahm er mit dem SV Meppen fünfmal an Aufstiegsrunden teil und wurde dreimal Staffelmeister.

1966 übernahm er das Kapitänsamt und führte die Mannschaft bis zu seinem Karriereende an. In seiner letzten Partie im SVM-Trikot – dem entscheidenden 4:0 gegen den ASV Bergedorf – erzielte er zwar kein Tor mehr, wurde aber nach Schlusspfiff von den Fans auf den Schultern verabschiedet.

Vereinstreue trotz anderer Angebote

Trotz seiner Erfolge und zahlreicher Anfragen anderer Vereine blieb Sand dem SV Meppen stets treu – auf und neben dem Platz. Nach seiner aktiven Zeit trainierte er unter anderem die A- und B-Junioren (1990–1993) sowie von 1973 bis 1976 die zweite Mannschaft. 2012 wurde er in die Jahrhundertelf des Vereins gewählt – ein Ausdruck seiner Bedeutung weit über seine aktiven Jahre hinaus.

Manfred Mogge, selbst langjähriger Spieler des SVM, erinnert sich an Sand nicht nur als Mitspieler, sondern als Freund. Zehn Jahre standen beide gemeinsam auf dem Platz. „Gerd war unsere Sieg-Garantie“, so Mogge, der Sand auch in dessen letzten Lebensjahren im Pflegeheim regelmäßig besuchte. Ihre gemeinsame Zeit beim SV Meppen begann früh – bereits 1958 gewannen sie mit der Kreisauswahl überraschend den Bezirkspokal.

Gerd Sand – von vielen nur „Kies“ genannt – war mehr als ein herausragender Fußballer. Er war Vorbild, Identifikationsfigur und ein Stück Meppener Fußballgeschichte. Sein Name bleibt untrennbar mit der Entwicklung des Vereins verbunden. Der SV Meppen verliert nicht nur seinen größten Torjäger, sondern einen seiner größten Persönlichkeiten. Seine Verdienste werden unvergessen bleiben.