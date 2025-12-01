SV Meppen trauert um Dieter Rick

Der SV Meppen hat einen engagierten Wegbegleiter verloren. Dieter Rick, über Jahrzehnte hinweg in verschiedensten Bereichen für den Verein aktiv, ist am 21. November im Alter von 76 Jahren verstorben. Sein Name war vielen rund um die Hänsch-Arena ein Begriff – nicht nur wegen seiner unverwechselbaren Stimme.
Dieter Rick war über viele Jahre Stadionsprecher des SV Meppen. Seine markante, rheinisch gefärbte Stimme begleitete die Fans durch zahlreiche Heimspiele – nicht nur bei den Männern, sondern ebenso bei den Fußballerinnen und den Teams des Nachwuchsleistungszentrums, etwa den U17-Juniorinnen in der Bundesliga. Auch im Hintergrund war Rick verlässlich im Einsatz, unter anderem als Teil des Technikteams der ersten Mannschaft, wo er unter anderem den Liveticker betreute.
Rick war mehr als ein Fußballliebhaber – er war ein echter Förderer. So engagierte er sich im Fahrdienst des Vereins und sorgte mit dafür, dass Nachwuchsspieler verlässlich zum Training und wieder nach Hause kamen. „Er hat hier echt viel gemacht“, erinnert sich Aloys Krüssel, Leiter des Fahrdienstes. Gemeinsam mit seiner Frau Dorothea unterstützte Rick zudem die Jugendarbeit auch als Sponsor.
Seine Verbundenheit mit dem SV Meppen beschränkte sich nicht auf die Heimspiele. Rick begleitete den Club über Jahre hinweg regelmäßig zu Auswärtsspielen und dokumentierte viele Partien mit einer privaten Sammlung an Fernsehaufzeichnungen. Bereits in den Zweitligajahren pflegte er persönliche Kontakte zu Spielern und Verantwortlichen und war für viele im Verein ein vertrautes Gesicht. Seine Erzählungen – oft humorvoll und voller Herzblut – machten ihn auch abseits des Spielfelds zu einem geschätzten Gesprächspartner.
Dieter Rick war für den SV Meppen mehr als ein Helfer. Er war Identifikationsfigur, Möglichmacher und ein Fan mit Verantwortung – im besten Sinne. Sein Wirken hinterlässt Spuren im Männer-, Frauen- und Jugendbereich des Vereins. Der SVM verliert mit ihm einen seiner engagiertesten Unterstützer – und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.