SV Meppen trauert um Dieter Rick

Der SV Meppen hat einen engagierten Wegbegleiter verloren. Dieter Rick, über Jahrzehnte hinweg in verschiedensten Bereichen für den Verein aktiv, ist am 21. November im Alter von 76 Jahren verstorben. Sein Name war vielen rund um die Hänsch-Arena ein Begriff – nicht nur wegen seiner unverwechselbaren Stimme.

Dieter Rick war über viele Jahre Stadionsprecher des SV Meppen. Seine markante, rheinisch gefärbte Stimme begleitete die Fans durch zahlreiche Heimspiele – nicht nur bei den Männern, sondern ebenso bei den Fußballerinnen und den Teams des Nachwuchsleistungszentrums, etwa den U17-Juniorinnen in der Bundesliga. Auch im Hintergrund war Rick verlässlich im Einsatz, unter anderem als Teil des Technikteams der ersten Mannschaft, wo er unter anderem den Liveticker betreute.

Rick war mehr als ein Fußballliebhaber – er war ein echter Förderer. So engagierte er sich im Fahrdienst des Vereins und sorgte mit dafür, dass Nachwuchsspieler verlässlich zum Training und wieder nach Hause kamen. „Er hat hier echt viel gemacht“, erinnert sich Aloys Krüssel, Leiter des Fahrdienstes. Gemeinsam mit seiner Frau Dorothea unterstützte Rick zudem die Jugendarbeit auch als Sponsor.