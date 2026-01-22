SV Meppen testet gegen Preußen Münster II im Concordia-Park

Nach dem Auftritt der ersten Frauenmannschaft am vergangenen Sonntag bestreitet nun auch die erste Herrenmannschaft des SV Meppen ihr erstes Testspiel der Rückrundenvorbereitung im Concordia-Park Emsbüren.

Am Samstag, den 24. Januar, empfängt die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann um 14.00 Uhr den Oberligisten Preußen Münster II. Gespielt wird witterungsbedingt auf dem Kunstrasenplatz.

Sa., 24.01.2026, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen SC Preußen Münster SC Preußen Münster II 14:00 PUSH

Der Tabellenführer der Regionalliga Nord trifft dabei auf den aktuellen Fünften der Oberliga Westfalen. Mit dabei sind unter anderem Torjäger Julian Ulbricht mit bislang 19 Treffern in 21 Saisonspielen, Torhüter Julius Pünt aus Schüttorf sowie die beiden Emsbürener Malte und Lasse Zumdieck.

Der Eintritt beträgt 5,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro. Für Getränke und leckere Stadionwurst ist gesorgt.