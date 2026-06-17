SV Meppen stellt Torhüterinnen-Team neu auf Erfahrene Schlussfrau verstärkt die Emsländerinnen – Nachwuchstorhüterin Dalming rückt näher an den Zweitligakader heran von red · Heute, 18:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Die Frauen des SV Meppen haben ihre Planungen auf der Torhüterinnenposition weiter vorangetrieben und mit Lisa Venrath eine erfahrene Verstärkung verpflichtet. Die 25-Jährige wechselt von Arminia Bielefeld Frauen ins Emsland und wird künftig zum Torhüterinnen-Team des Zweitligisten gehören.

Venrath kann auf einen abwechslungsreichen Werdegang zurückblicken. Ausgebildet wurde die gebürtige Nordrhein-Westfälin unter anderem bei Alemannia Aachen Frauen, SGS Essen sowie dem SC 13 Bad Neuenahr. Im Seniorenbereich sammelte sie Erfahrungen bei Borussia Mönchengladbach Frauen, wo sie sowohl zum Kader in der Frauen-Bundesliga als auch in der 2. Frauen-Bundesliga gehörte. Nach einem Studienaufenthalt in den USA schloss sie sich Arminia Bielefeld an und stand dort in den vergangenen Jahren regelmäßig zwischen den Pfosten. Mit der Verpflichtung reagiert der SV Meppen auf Veränderungen im Torhüterinnenbereich. Während Carla Steenken ihren Vertrag verlängert hat und Isabel Rutishauser nach einer schweren Knieverletzung an ihrem Comeback arbeitet, verlässt Thea Farwick den Verein und wechselt zum Bundesligisten SV Werder Bremen Frauen.

Perspektive für Dalming Neben der Verpflichtung von Venrath setzt der Verein weiterhin auf die Förderung eigener Talente. So wird Nachwuchstorhüterin Leonie Dalming künftig schrittweise an den Zweitligakader herangeführt. Die für die U17 des NLZ Emsland spielberechtigte Keeperin absolvierte bereits sechs Länderspiele für die deutsche U15-Nationalmannschaft und gilt als eines der vielversprechenden Talente ihres Jahrgangs. Neuzugang Venrath blickt ihrer neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen. „Der SV Meppen ist ein Verein mit einer hervorragenden Reputation im Frauenfußball“, sagt die Torhüterin. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv. Ich habe sofort gespürt, dass hier ambitioniert gearbeitet wird und mir gleichzeitig die Möglichkeit gegeben wird, mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln.“