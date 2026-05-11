SV Meppen stellt im Spitzenspiel neuen Punkterekord auf

Der SV Meppen hat seine außergewöhnliche Saison mit dem nächsten Ausrufezeichen gekrönt. Beim direkten Konkurrenten SV Drochtersen/Assel gewann die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann vor 1.712 Zuschauern mit 2:1 (0:1) und stellte mit nun 80 Punkten eine neue Bestmarke in der Geschichte der Regionalliga Nord auf.
Die Partie im Kehdinger Stadion begann intensiv. Beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorne. Nach einem ersten Abschluss der Gastgeber kam der SVM durch Daniel Haritonov zur ersten großen Gelegenheit. Nach Flanke von Luis Sprekelmeyer setzte Haritonov seinen Kopfball jedoch knapp neben das Tor.
Kurz darauf vergab auch Mika Stuhlmacher per Kopf. In der Folge bestimmten zwei umstrittene Szenen die Diskussionen: Nach einem Foul an Oliver Issa Schmitt blieb die Pfeife des Schiedsrichters ebenso stumm wie bei einem möglichen Handspiel im Meppener Strafraum.
Die Gastgeber schlugen schließlich nach einem Ballverlust von Thorben Deters zu. Über die rechte Seite leitete Drochtersen einen schnellen Angriff ein, den Jannes Wulff sehenswert per Direktabnahme zum 1:0 abschloss.
Wenig später musste der Co-Trainer der Gastgeber nach wiederholtem Reklamieren mit Gelb-Rot den Innenraum verlassen.
Nach der Pause erhöhte der SVM den Druck deutlich. Innerhalb weniger Minuten scheiterten Jonathan Wensing, Deters und Julian Ulbricht am stark reagierenden SVDA-Torhüter Patrick Siefkes.
Die Meppener blieben jedoch hartnäckig – auch getragen von rund 300 mitgereisten Fans. In der 70. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Simon Engelmann traf nach Vorarbeit von Leon Tasov zum 1:1.
Nur sechs Minuten später drehte der Meister die Partie vollständig. Nachdem Niclas Wessels zunächst noch am Aluminium scheiterte, köpfte Ulbricht eine Flanke von Dominique Domröse zum 2:1-Siegtreffer ein.
Mit dem Erfolg baut der SV Meppen seine historische Saison weiter aus. Die Mannschaft steht nun bei 80 Punkten – mehr als jemals zuvor ein Team in der Regionalliga Nord erreicht hat.
Zudem fehlen den Emsländern nur noch ein Treffer zur symbolträchtigen Marke von 100 Saisontoren. Die nächste Gelegenheit bietet sich am kommenden Samstag im letzten Saisonspiel gegen den FC St. Pauli II.