SV Meppen startet mit Auswärtsspiel in die neue Saison Zum Auftakt der 2. Frauen-Bundesliga wartet mit der SG 99 Andernach ein eingespielter Gegner von red · Heute, 16:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Weiden

Für den SV Meppen beginnt am Sonntag die neue Saison in der 2. Frauen-Bundesliga. Zum Auftakt gastiert die Mannschaft von Cheftrainerin Katharina Börger bei der SG 99 Andernach. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr.

Nach mehreren Wochen der Vorbereitung blickt der SVM mit Zuversicht auf den Ligastart. „Die Vorfreude ist riesengroß. Endlich können wir wieder richtig um etwas kämpfen. Es geht um die ersten drei Punkte der Saison“, sagt Börger. Insgesamt zieht die Cheftrainerin ein positives Fazit der vergangenen Wochen: „Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung zufrieden und sehe uns gut vorbereitet für die kommenden Aufgaben.“ Anspruchsvoller Auftakt in Andernach Mit der SG 99 Andernach wartet gleich zum Saisonbeginn eine anspruchsvolle Aufgabe. Der langjährige Zweitligist zählt seit Jahren zu den etablierten Mannschaften der Liga und geht mit einer eingespielten Mannschaft in die neue Spielzeit.

„Mit Andernach erwartet uns ein erfahrener und robuster Gegner. Wir treffen auf eine Mannschaft, die gar nicht viele Personalwechsel hatte und deshalb als Team sehr gefestigt sein wird“, erklärt Börger. Eigene Stärken auf den Platz bringen Trotz des anspruchsvollen Auftaktgegners richtet der SV Meppen den Fokus vor allem auf die eigene Leistung. Neben spielerischer Qualität sollen insbesondere Einsatzbereitschaft und Intensität in den Zweikämpfen die Grundlage für einen erfolgreichen Saisonstart bilden.