SV Meppen startet mit Auswärtsspiel in die neue Saison

Für den SV Meppen beginnt am Sonntag die neue Saison in der 2. Frauen-Bundesliga. Zum Auftakt gastiert die Mannschaft von Cheftrainerin Katharina Börger bei der SG 99 Andernach. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr.
Nach mehreren Wochen der Vorbereitung blickt der SVM mit Zuversicht auf den Ligastart. „Die Vorfreude ist riesengroß. Endlich können wir wieder richtig um etwas kämpfen. Es geht um die ersten drei Punkte der Saison“, sagt Börger. Insgesamt zieht die Cheftrainerin ein positives Fazit der vergangenen Wochen: „Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung zufrieden und sehe uns gut vorbereitet für die kommenden Aufgaben.“
Mit der SG 99 Andernach wartet gleich zum Saisonbeginn eine anspruchsvolle Aufgabe. Der langjährige Zweitligist zählt seit Jahren zu den etablierten Mannschaften der Liga und geht mit einer eingespielten Mannschaft in die neue Spielzeit.
„Mit Andernach erwartet uns ein erfahrener und robuster Gegner. Wir treffen auf eine Mannschaft, die gar nicht viele Personalwechsel hatte und deshalb als Team sehr gefestigt sein wird“, erklärt Börger.
Trotz des anspruchsvollen Auftaktgegners richtet der SV Meppen den Fokus vor allem auf die eigene Leistung. Neben spielerischer Qualität sollen insbesondere Einsatzbereitschaft und Intensität in den Zweikämpfen die Grundlage für einen erfolgreichen Saisonstart bilden.
„Genau das möchte ich am Sonntag sehen“, betont Börger mit Blick auf die erste Pflichtspielaufgabe der neuen Saison.
Personell muss der SV Meppen zum Auftakt auf mehrere Spielerinnen verzichten. Isabell Rutishauser und Lilly Damm stehen ebenso nicht zur Verfügung wie Maren Haberäcker und Sonja Lux. Beide arbeiten nach ihren Verletzungen zwar bereits wieder mit der Mannschaft, ein Einsatz kommt jedoch noch zu früh. Hinter dem Mitwirken von Josephine Wehage steht zudem weiterhin ein Fragezeichen.
Trotz der personellen Einschränkungen reist der SV Meppen mit dem Ziel nach Andernach, erfolgreich in die neue Zweitliga-Saison zu starten und die ersten Punkte des Spieljahres einzufahren.