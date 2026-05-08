 2026-05-06T12:44:31.715Z

Vom Spielfeldrand

SV Meppen siegt einfach weiter

Der Meistertitel ist längst eingetütet, aber beim SV Meppen sind die Akten noch nicht geschlossen: 100 Tore und der Punkterekord warten noch. Klingt nach einem entspannten Spieltag, dürfte aber ziemlich unangenehm für den Gegner werden. Alles hier im Liveticker.

von P. M. · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser
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