SV Meppen sichert sich Punkt in Frankfurt

– Foto: Julien Christ/Scheuring

Die SV-Frauen bleiben nach dem dritten Spieltag der 2. Bundesliga ohne Niederlage, auch wenn das Auswärtsspiel in Frankfurt torlos endete.

Die Meppenerinnen präsentierten sich nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Mainz defensiv stabil und kompakt. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, klare Torchancen waren selten. Die beste Gelegenheit für Meppen resultierte aus einem Distanzschuss in der ersten Halbzeit, der knapp am Tor vorbeiging. Nach der Pause erhöhte Frankfurt den Druck, blieb aber ohne zählbaren Erfolg.



So., 07.09.2025, 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt E. Frankfurt II SV Meppen SV Meppen 0 0 Abpfiff