SV Meppen setzt ein Ausrufezeichen

Der SV Meppen hat am 4. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga ein deutliches Zeichen in eigener Sache gesetzt. Beim 8:0 (4:0) gegen Aufsteiger VfR Warbeyen präsentierte sich die Mannschaft von Katharina Börger und Thomas Pfannkuch über 90 Minuten hinweg hochkonzentriert, effizient und in allen Mannschaftsteilen stabil. Der Kantersieg war Ausdruck klarer Überlegenheit – und ein Beleg für das aktuell gute Zusammenspiel von individueller Klasse und taktischer Disziplin.
Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass es ein einseitiger Nachmittag werden könnte. Meppen übernahm sofort das Kommando, spielte mit viel Bewegung und präziser Ballzirkulation. Der Aufsteiger aus Warbeyen hatte große Mühe, Zugriff zu bekommen – und wurde immer wieder früh im Aufbau gestört.
Bereits zur Halbzeit lag Meppen deutlich vorn. Laura Bröring eröffnete das Torfestival und sorgte mit einem Hattrick binnen der ersten 45 Minuten für klare Verhältnisse. Kurz vor der Pause erhöhte Bente Bode auf 4:0 – zu diesem Zeitpunkt war die Partie längst entschieden.
Offensive Spielfreude auch nach dem Seitenwechsel
Auch im zweiten Durchgang blieb Meppen spielbestimmend. Defensiv ließ die Mannschaft kaum Räume zu, während vorne weiterhin zielstrebig nachgelegt wurde. Bröring trug sich ein weiteres Mal in die Torschützenliste ein, ehe Chantal Schoustra sowie Ayleen Seyen und Genesis Castrellon in der Schlussphase den Endstand herstellten.
Auffällig war neben der Torgefährlichkeit insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit. Die Laufarbeit im Mittelfeld, das konsequente Pressing sowie die variable Spielanlage im letzten Drittel machten es dem VfR Warbeyen über die gesamte Spielzeit unmöglich, ins Spiel zu finden.
Zufriedenheit beim Trainerteam – Selbstvertrauen wächst
„Das war heute eine rundum gelungene Leistung“, bilanzierte das Trainerduo Börger/Pfannkuch nach Abpfiff. Insbesondere der zielstrebige Auftritt im Angriff und die Ruhe im Ballbesitz überzeugten: „Wir haben von Anfang an Druck gemacht, dann konsequent gearbeitet und vorne die Chancen eiskalt genutzt.“