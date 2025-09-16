– Foto: Julien Christ/Scheuring

SV Meppen setzt ein Ausrufezeichen 8:0-Heimsieg gegen Warbeyen unterstreicht Ambitionen in der 2. Frauen-Bundesliga

Der SV Meppen hat am 4. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga ein deutliches Zeichen in eigener Sache gesetzt. Beim 8:0 (4:0) gegen Aufsteiger VfR Warbeyen präsentierte sich die Mannschaft von Katharina Börger und Thomas Pfannkuch über 90 Minuten hinweg hochkonzentriert, effizient und in allen Mannschaftsteilen stabil. Der Kantersieg war Ausdruck klarer Überlegenheit – und ein Beleg für das aktuell gute Zusammenspiel von individueller Klasse und taktischer Disziplin.

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass es ein einseitiger Nachmittag werden könnte. Meppen übernahm sofort das Kommando, spielte mit viel Bewegung und präziser Ballzirkulation. Der Aufsteiger aus Warbeyen hatte große Mühe, Zugriff zu bekommen – und wurde immer wieder früh im Aufbau gestört. So., 14.09.2025, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen VfR Warbeyen VfR Warbeyen 8 0 Abpfiff

Bereits zur Halbzeit lag Meppen deutlich vorn. Laura Bröring eröffnete das Torfestival und sorgte mit einem Hattrick binnen der ersten 45 Minuten für klare Verhältnisse. Kurz vor der Pause erhöhte Bente Bode auf 4:0 – zu diesem Zeitpunkt war die Partie längst entschieden. Offensive Spielfreude auch nach dem Seitenwechsel