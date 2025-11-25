SV Meppen setzt beeindruckenden Lauf fort

Der SV Meppen hat seine bemerkenswerte Serie in der 2. Frauen-Bundesliga weiter ausgebaut und beim FC Ingolstadt souverän mit 4:0 gewonnen. Es war der vierte Erfolg in Folge – und erneut blieb das Team ohne Gegentor. Mit einem Torverhältnis von elf zu null aus diesen vier Partien beschließen die Emsländerinnen einen nahezu perfekten November, bevor die Liga am kommenden Wochenende pausiert.

Von Beginn an übernahm Meppen das Kommando, setzte den Gastgeber früh unter Druck und zwang Ingolstadt tief in die eigene Hälfte. Die frühe Führung durch Laura Bröring nach sieben Minuten verlieh zusätzliches Selbstvertrauen. Meppen blieb dominant, agierte zweikampfstark und strukturiert. Nach der Pause sorgten Lena Göppel in der achtundfünfzigsten Minute und Chantal Schouwstra fünf Minuten später für klare Verhältnisse. Lea Mauly stellte kurz darauf den 4:0-Endstand her.

Besonders auffällig ist die defensive Stabilität des SVM. Mit weiterhin nur sieben Gegentreffern stellt Meppen die beste Abwehr der Liga. Die Mischung aus taktischer Disziplin, kompakter Grundordnung und hoher Konzentration macht das Team derzeit schwer zu bespielen.