SV Meppen setzt auf Kontinuität im Tor Carla Steenken verlängert Vertrag und empfiehlt sich als verlässliche Option zwischen den Pfosten von red · Heute, 14:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Der SV Meppen schafft auf einer zuletzt besonders geforderten Position frühzeitig Klarheit: Torhüterin Carla Steenken hat ihren Vertrag verlängert und bleibt dem Zweitligisten auch künftig erhalten.

Die 20-Jährige gehört bereits seit mehreren Jahren zum Torhüterinnen-Team des Vereins und hat sich über die zweite Mannschaft Schritt für Schritt an das Niveau im Frauenbereich herangearbeitet. In der laufenden Saison rückte sie vor allem aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Thea Farwick und Isabel Rutishauser verstärkt in den Fokus – und nutzte ihre Chance. Bewährungsproben auf Zweitliga-Niveau Steenken sammelte in dieser Spielzeit wertvolle Einsatzminuten in der 2. Frauen-Bundesliga und stand mehrfach in der Startelf. Unter anderem kam sie beim 1:0-Erfolg in Bochum sowie beim 4:3-Sieg gegen die Wolfsburger Bundesligareserve vor Weihnachten über die volle Distanz zum Einsatz. Auch im jüngsten Spitzenspiel gegen den SC Sand (1:1) stand sie im Tor und zeigte, dass sie auf diesem Niveau bestehen kann.

Mit ihrer körperlichen Präsenz, Ruhe und einem wachsenden Spielverständnis hat sie sich in den vergangenen Monaten sichtbar weiterentwickelt und sich zunehmend als verlässliche Option empfohlen. „Intensive und lehrreiche Monate“ „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag verlängert zu haben und weiterhin Teil des SV Meppen zu sein“, sagt Steenken. „Die vergangenen Monate waren für mich sehr intensiv und lehrreich. Durch die Einsätze konnte ich wichtige Erfahrungen sammeln, die mir für meine weitere Entwicklung enorm helfen. Ich möchte diesen Weg weitergehen und mich Schritt für Schritt verbessern.“