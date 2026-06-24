SV Meppen schnappt sich Drittliga-Offensivkraft

Der SV Meppen treibt seine Personalplanungen für die kommende Drittligasaison weiter voran und hat mit Jannic Ehlers einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Der 1,87 Meter große Außenstürmer wechselt vom FC Erzgebirge Aue ins Emsland und soll die Angriffsreihe des Aufsteigers verstärken.
Für Sportchef Olufemi Smith bringt der Neuzugang genau die Eigenschaften mit, die zum Profil des künftigen SVM passen. Ehlers gilt als schneller und torgefährlicher Offensivspieler, der auf mehreren Positionen in der Angriffsreihe eingesetzt werden kann. Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugte er die Verantwortlichen vor allem mit seiner Mentalität und seiner Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln.
Die Gespräche zwischen Verein und Spieler verliefen offenbar schnell in die richtige Richtung. Beide Seiten gewannen früh den Eindruck, dass die Vorstellungen über Fußball und Entwicklung zusammenpassen.
Auch Ehlers selbst blickt dem Wechsel mit großer Begeisterung entgegen. Besonders die Perspektive, vor den Zuschauern in der Hänsch-Arena aufzulaufen, spielte bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle.
Der Offensivspieler kennt die Atmosphäre bereits aus Duellen gegen den SV Meppen in der Regionalliga Nord. Die Unterstützung der Fans habe ihn nachhaltig beeindruckt. Nun möchte er diese Kulisse als Teil der Heimmannschaft erleben und gemeinsam mit dem Verein eine erfolgreiche Saison in der 3. Liga gestalten.
Seine fußballerische Ausbildung erhielt Ehlers im Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel. Anschließend sammelte er Erfahrungen bei der U23 des SV Werder Bremen sowie beim SC Weiche Flensburg 08.
Seinen endgültigen Durchbruch schaffte der Rechtsfuß in der Saison 2024/25 bei Werder Bremen II. Mit 14 Toren und sechs Vorlagen gehörte er zu den auffälligsten Offensivspielern der Regionalliga Nord.
Im vergangenen Sommer folgte der Schritt zum FC Erzgebirge Aue. Dort sammelte Ehlers wertvolle Erfahrungen auf Drittliganiveau und etablierte sich als wichtiger Bestandteil der Mannschaft.
Mit seiner Mischung aus Tempo, Abschlussstärke und Entwicklungspotenzial soll der 23-Jährige nun dazu beitragen, dass sich der SV Meppen nach dem Aufstieg in der 3. Liga etabliert. Die Verpflichtung unterstreicht den Anspruch der Emsländer, den erfolgreichen Weg der vergangenen Saison auch eine Klasse höher fortzusetzen.