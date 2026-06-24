SV Meppen schnappt sich Drittliga-Offensivkraft Jannic Ehlers kommt aus Aue ins Emsland und soll der Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen von red · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen treibt seine Personalplanungen für die kommende Drittligasaison weiter voran und hat mit Jannic Ehlers einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Der 1,87 Meter große Außenstürmer wechselt vom FC Erzgebirge Aue ins Emsland und soll die Angriffsreihe des Aufsteigers verstärken.

Für Sportchef Olufemi Smith bringt der Neuzugang genau die Eigenschaften mit, die zum Profil des künftigen SVM passen. Ehlers gilt als schneller und torgefährlicher Offensivspieler, der auf mehreren Positionen in der Angriffsreihe eingesetzt werden kann. Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugte er die Verantwortlichen vor allem mit seiner Mentalität und seiner Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Die Gespräche zwischen Verein und Spieler verliefen offenbar schnell in die richtige Richtung. Beide Seiten gewannen früh den Eindruck, dass die Vorstellungen über Fußball und Entwicklung zusammenpassen.

Vorfreude auf die Hänsch-Arena Auch Ehlers selbst blickt dem Wechsel mit großer Begeisterung entgegen. Besonders die Perspektive, vor den Zuschauern in der Hänsch-Arena aufzulaufen, spielte bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle. Der Offensivspieler kennt die Atmosphäre bereits aus Duellen gegen den SV Meppen in der Regionalliga Nord. Die Unterstützung der Fans habe ihn nachhaltig beeindruckt. Nun möchte er diese Kulisse als Teil der Heimmannschaft erleben und gemeinsam mit dem Verein eine erfolgreiche Saison in der 3. Liga gestalten.