SV Meppen schlägt Zelte in Sögel auf

Während die Mannschaft auf dem Campus untergebracht sein wird, finden die praktischen Trainingseinheiten auf den Rasenplätzen des SV Sparta Werlte statt. Die Verantwortlichen des Sportcampus zeigten sich dankbar für die kurzfristige Unterstützung aus Werlte, die eine optimale Umsetzung der Trainingseinheiten ermöglicht.
Vor Beginn des Trainingslagers machten sich Geschäftsführer Florian Egbers, Sportchef Olufemi Smith und Cheftrainer Lucas Beniermann persönlich ein Bild von den Gegebenheiten. Das Fazit fiel durchweg positiv aus. Besonders die Kombination aus modernen Unterbringungsmöglichkeiten, kurzen Wegen und vielfältigen Trainings- sowie Regenerationsangeboten überzeugte die Vereinsführung.
Für Anhänger des SV Meppen bietet sich während des Trainingslagers eine besondere Gelegenheit. Am 1. Juli wird eine öffentliche Trainingseinheit stattfinden. Im Anschluss haben Fans die Möglichkeit, Autogramme zu sammeln und Fotos mit den Spielern zu machen.
Mehr als nur ein Trainingslager
Der Sportcampus Emsland verfügt über 36 Doppelzimmer und bietet zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten für die tägliche Arbeit eines Profiteams. Neben einer Großraumsporthalle mit Gymnastikraum stehen moderne Räumlichkeiten für Videoanalysen, Behandlungsräume für Physiotherapeuten sowie verschiedene Freizeitangebote zur Verfügung. Auch eine Beachvolleyball-Anlage gehört zur Ausstattung.
Damit schafft die Einrichtung optimale Voraussetzungen für eine intensive Saisonvorbereitung und die Weiterentwicklung der Spieler abseits des Rasens.
Auch die SVM-Frauen kommen nach Sögel
Nicht nur die Drittliga-Mannschaft der Männer wird die Bedingungen nutzen. Auch die Frauen des SV Meppen Frauen schlagen ihr Trainingslager vom 16. bis 19. Juli in Sögel auf. Die Einheiten der Zweitliga-Mannschaft werden auf den Anlagen des SV Sigiltra Sögel durchgeführt.
Trainer Thomas Pfannkuch zeigte sich nach seinem Besuch ebenfalls angetan von den Möglichkeiten vor Ort und lobte insbesondere die professionellen Rahmenbedingungen sowie die kurzen Wege.
Für KSB-Geschäftsführer Günter Klene ist die Zusage beider Mannschaften ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Sportcampus. Die Verpflichtung zweier leistungsorientierter Teams eines Profivereins unterstreicht die Attraktivität der Anlage und stärkt ihre Position als zukünftiger Trainings- und Veranstaltungsstandort im Emsland.
Mit dem Besuch der Männer- und Frauenmannschaften des SV Meppen setzt der Sportcampus Emsland bereits wenige Monate nach seiner Eröffnung ein deutliches Zeichen und empfiehlt sich als feste Adresse für ambitionierte Teams aus dem Leistungsfußball.