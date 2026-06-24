SV Meppen schlägt Zelte in Sögel auf

Während die Mannschaft auf dem Campus untergebracht sein wird, finden die praktischen Trainingseinheiten auf den Rasenplätzen des SV Sparta Werlte statt. Die Verantwortlichen des Sportcampus zeigten sich dankbar für die kurzfristige Unterstützung aus Werlte, die eine optimale Umsetzung der Trainingseinheiten ermöglicht. Vor Beginn des Trainingslagers machten sich Geschäftsführer Florian Egbers, Sportchef Olufemi Smith und Cheftrainer Lucas Beniermann persönlich ein Bild von den Gegebenheiten. Das Fazit fiel durchweg positiv aus. Besonders die Kombination aus modernen Unterbringungsmöglichkeiten, kurzen Wegen und vielfältigen Trainings- sowie Regenerationsangeboten überzeugte die Vereinsführung.

Für Anhänger des SV Meppen bietet sich während des Trainingslagers eine besondere Gelegenheit. Am 1. Juli wird eine öffentliche Trainingseinheit stattfinden. Im Anschluss haben Fans die Möglichkeit, Autogramme zu sammeln und Fotos mit den Spielern zu machen. Mehr als nur ein Trainingslager Der Sportcampus Emsland verfügt über 36 Doppelzimmer und bietet zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten für die tägliche Arbeit eines Profiteams. Neben einer Großraumsporthalle mit Gymnastikraum stehen moderne Räumlichkeiten für Videoanalysen, Behandlungsräume für Physiotherapeuten sowie verschiedene Freizeitangebote zur Verfügung. Auch eine Beachvolleyball-Anlage gehört zur Ausstattung.