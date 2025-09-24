SV Meppen scheitert im Pokal-Krimi von Oldenburg

Was für ein Pokalabend im Marschwegstadion: Im mit Spannung erwarteten Viertelfinale des Niedersachsenpokals setzte sich der VfB Oldenburg am Dienstagabend mit 3:2 nach Verlängerung gegen den SV Meppen durch. In einer intensiven Partie mit vielen Wendungen verspielten die Emsländer eine zwischenzeitliche 2:0-Führung. Den entscheidenden Treffer erzielte Julian Boccaccio in der 121. Minute.

Der SV Meppen begann vor rund 2.500 Zuschauern mit viel Schwung und Zielstrebigkeit – und zeigte von Beginn an, dass die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann die Revanche für die 0:1-Niederlage im Ligaspiel unbedingt wollte. In der 18. Minute belohnte sich der SVM: Thorben Deters brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Oldenburg zeigte sich zunächst beeindruckt, Meppen blieb dominant. Kurz vor der Pause erhöhte Jonathan Wensing auf 2:0 (45.). Es war der verdiente Lohn für eine couragierte erste Hälfte, in der die Gäste den Tabellenführer der Regionalliga Nord über weite Strecken kontrollierten.

Die zweite Halbzeit begann dann mit einem Dämpfer für Meppen: Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff verkürzte Oldenburgs Torjäger Mats Facklam auf 1:2 (47.). Nur sechs Minuten später war die Partie wieder ausgeglichen – Drilon Demaj traf zum 2:2 (53.). Der VfB war nun klar tonangebend, während sich Meppen defensiv stabilisieren musste.

In der regulären Spielzeit blieb es beim Remis – es ging in die Verlängerung. Beide Teams wechselten fleißig durch, um die Intensität hochzuhalten. Neun (!) Gelbe Karten zückte der Unparteiische Lennart Kernchen.

Als vieles bereits auf ein Elfmeterschießen hindeutete, schlugen die Hausherren doch noch einmal zu: In der 121. Minute war es Julian Boccaccio, der einen Freistoß im Strafraum verwandelte. Jonas Fedl soll eine Doppelberührung des Balles beim Abstoß gemacht haben, was zum indirekten Freistoß führte.

Starke Leistung bleibt unbelohnt

Trotz der unglücklichen Niederlage zeigte der SV Meppen erneut, dass er mit den Spitzenteams der Regionalliga Nord nicht nur mithalten, sondern sie auch an den Rand einer Niederlage bringen kann.

VfB Oldenburg – SV Meppen 3:2 n.V.

VfB Oldenburg: Jhonny Peitzmeier, Nico Knystock, Ermal Pepshi, Drilon Demaj (76. Linus Schäfer), Willem-Hendrik Hoffrogge, Julian Boccaccio, Louis Hajdinaj (46. Ngufor Anubodem), Rafael Brand (67. Aurel Loubongo), Vjekoslav Taritas, Moses Otuali (121. Nico Mai), Mats Facklam (105. Nelio Hemberger) - Trainer: Dario Fossi

SV Meppen: Julius Pünt, Jonas Fedl, Luis Sprekelmeyer, Tobias Mißner (109. Lasse Zumdieck), Dominique Domröse, Jonathan Wensing (68. Mika Harald Stuhlmacher), Erik Zenga, Ersin Zehir (91. Niclas Nadj), Thorben Deters, Julian Ulbricht (68. Simon Engelmann), Oliver Schmitt (76. Daniel Haritonov) - Trainer: Lucas Beniermann

Schiedsrichter: Lennart Kernchen

Tore: 0:1 Thorben Deters (18.), 0:2 Jonathan Wensing (45.), 1:2 Mats Facklam (47.), 2:2 Drilon Demaj (53.), 3:2 Julian Boccaccio (121.)