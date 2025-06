SV Meppen reist im DFB-Pokal der Frauen zu Holstein Kiel

Der SV Meppen trifft in der ersten Runde des reformierten DFB-Pokals der Frauen 2025/2026 in den Play-offs auswärts auf Holstein Kiel. Die Partie bildet den Auftakt zu einem neugestalteten Pokalwettbewerb, der künftig aus fünf Runden besteht und mit dem Finale in Köln endet.