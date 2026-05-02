SV Meppen patzt, ist aber trotzdem Meister und steigt in 3. Liga auf

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Die Regionalliga Nord erlebte am heutigen Tag die Fortsetzung vom 32. Spieltag mit einer emotionalen Wucht, die ihresgleichen sucht. Während der Spitzenreiter SV Meppen stolperte, wurde aber trotzdem die Meisterschaft und somit der Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Grund: Auch der VfB Oldenburg patzte.

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In einer nervenaufreibenden Begegnung trennten sich der VfB Lübeck und der SV Drochtersen/Assel mit einem Unentschieden, das sich für die Gäste wie eine bittere Niederlage anfühlte. Drochtersen trat mit der letzten Hoffnung an, den Spitzenreiter noch einmal unter Druck setzen zu können, und ging nach einer Stunde Spielzeit tatsächlich in Führung. Philipp Aue erzielte in der 60. Minute das Tor zum 0:1. Lange Zeit verteidigte die Gastmannschaft diesen knappen Vorsprung leidenschaftlich, doch in der tiefen Nachspielzeit folgte der emotionale Tiefschlag. Marvin Thiel traf in der 90.+7 Minute zum 1:1-Ausgleich für die Lübecker. Durch dieses späte Gegentor hat der SV Drochtersen/Assel seine letzte Mini-Chance auf die Meisterschaft endgültig verspielt. ---

In Hannover sahen 466 Zuschauer eine einseitige Partie. Hannover 96 II untermauerte seine Formstärke gegen den SV Werder Bremen II. Alexander Vogel eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen zum 1:0. Zwar gelang den Gästen durch Kevin Manthey in der 28. Minute der Ausgleich zum 1:1, doch im zweiten Durchgang zog Hannover unwiderstehlich davon. Erneut war es Alexander Vogel, der in der 53. Minute zum 2:1 traf. Danach schraubten Tom Hobrecht mit einem Doppelschlag in der 65. und 74. Minute sowie Montell Ndikom in der 77. Minute das Ergebnis zum 5:1-Endstand in die Höhe. ---

Vor 520 Zuschauern feierte der Aufsteiger HSC Hannover einen immens wichtigen Auswärtssieg beim FSV Schöningen. In einem Spiel, das für beide Seiten richtungsweisend im Abstiegskampf war, avancierten zwei Akteure zu den Matchwinnern. Tayar Tasdelen brachte die Gäste kurz vor der Pause in der 43. Minute mit 0:1 in Führung und legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 46. Minute das 0:2 nach. Finn-Louis Kiszka erhöhte in der 55. Minute auf 0:3. Schöningen kehrte durch den Treffer von Christian Beck in der 64. Minute zum 1:3 kurzzeitig zurück, doch Finn-Louis Kiszka stellte in der 71. Minute mit dem Tor zum 1:4-Endstand den alten Abstand wieder her. ---

12865 Zuschauer erlebten einen der emotionalsten Nachmittage der Saison. Der Tabellenführer SV Meppen empfing den Bremer SV und geriet trotz zweimaliger Führung ins Straucheln, bejubelte aber am Ende die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga. Luis Sprekelmeyer erzielte in der 31. Minute das 1:0, was jedoch durch Joshua Dudock in der 36. Minute mit dem 1:1 beantwortet wurde. Nach der Pause brachte Oliver Schmitt die Emsländer in der 53. Minute erneut mit 2:1 in Front. Doch die Bremer bewiesen enorme Moral: Leon Gino Schmidt glich in der 57. Minute zum 2:2 aus. In einer dramatischen Nachspielzeit schockte Moritz Busch in der 90.+3 Minute den Gastgeber mit dem Siegtreffer zum 2:3 für die Gäste. Doch der SV Meppen jubelte am Ende trotzdem. ---

Im Hamburger Derby vor 3873 Zuschauern ging es für den Aufsteiger Altona 93 und den FC St. Pauli II um den Ligaverbleib. Es war eine Begegnung voller Spannung, die erst in der Schlussphase ihre Höhepunkte fand. Die Gäste schienen auf der Siegerstraße, als Marwin Schmitz in der 77. Minute das Tor zum 0:1 markierte. Altona warf in der Folge alles nach vorne und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Michael Kwabena Ambrosius rettete den Hausherren in der 90.+2 Minute mit dem Treffer zum 1:1-Endstand einen Punkt, der in der Endabrechnung noch entscheidend sein könnte. ---

Was sich vor 809 Zuschauern in Jeddeloh abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen. Der SSV Jeddeloh empfing den BSV Kickers Emden in einer Partie, die an Dramatik und Härte nicht zu überbieten war. Emden schien nach Toren von Mika Eickhoff in der 15. und 25. Minute sowie Tobias Steffen in der 40. Minute bei einer 0:3-Führung bereits wie der sichere Sieger. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Bent Andresen sah in der 42. Minute Gelb-Rot, während Robin Krolikowski in der 44. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. In der zweiten Halbzeit kämpfte sich Jeddeloh in Unterzahl durch Dominique Ndure (56. und 62. Minute) sowie Finn Cramer (60. Minute) zum 3:3-Ausgleich zurück. Doch der Wahnsinn war noch nicht vorbei: Tido Steffens erzielte in der 90.+6 Minute den 3:4-Siegtreffer für Emden. In der hektischen Schlussphase sah zudem Kasra Ghawilu in der 96. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Vor 2410 Zuschauern musste der VfB Oldenburg eine schmerzhafte Heimniederlage gegen den SC Weiche Flensburg 08 hinnehmen. Dabei starteten die Oldenburger vielversprechend, als Mats Facklam in der 19. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Die Flensburger ließen sich jedoch nicht beirren und zeigten eine reife Spielanlage. Ibrahim Bashiru Ali glich in der 37. Minute zum 1:1 aus. In einer hart umkämpften zweiten Halbzeit bewiesen die Gäste den längeren Atem: Marshall Faleu markierte in der 73. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand und entführte damit alle drei Punkte. ---

Hamburger SV II kassierte beim 1:2 in Bremen einen späten Rückschlag und steht nun bei 43 Punkten. Die Mannschaft ist nicht in Abstiegsgefahr, aber auch noch nicht in jener Ruhe, die jedes Spiel leicht macht. 1. FC Phönix Lübeck gewann gegen Jeddeloh spektakulär mit 3:2 und hat sich auf 47 Punkte verbessert. Die Gäste spielen eine auffallend stabile Saison und dürfen mit gesundem Selbstbewusstsein anreisen. Das Hinspiel gewann Phönix Lübeck mit 1:0. Auch dieses Rückspiel verspricht Enge, weil beide Mannschaften nah beieinander liegen und spielerisch Lösungen suchen. Für den HSV II geht es darum, die Niederlage in Bremen schnell abzuschütteln. Phönix kann mit einem Auswärtssieg seine starke Position weiter festigen und einen direkten Konkurrenten hinter sich halten. ---

Für FC Eintracht Norderstedt ist die Lage ernst. Nach dem 0:2 beim Bremer SV bleibt das Team bei 26 Punkten und steht weiter gefährlich nah an den Abstiegsplätzen. TuS Blau-Weiß Lohne verlor zuletzt 0:4 gegen SV Meppen und steckt mit 22 Punkten noch tiefer im Keller. Dieses Spiel ist deshalb ein direktes Ringen um Hoffnung, Abstand und Nervenstärke. Das Hinspiel war ein wildes 3:3, in dem Norderstedt nach 0:3-Rückstand noch zurückkam. Diese Geschichte verleiht dem Rückspiel zusätzliche Brisanz. Norderstedt weiß, dass ein Heimsieg ein gewaltiger Schritt wäre. Lohne reist mit dem Wissen an, dass jede verpasste Gelegenheit die Lage düsterer macht. Viel unmittelbarer kann Abstiegskampf kaum aussehen.