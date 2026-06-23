SV Meppen nimmt Veränderungen im Trainerteam vor

– Foto: Florian Weiden

Der SV Meppen hat kurz vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Drittligasaison personelle Veränderungen im Funktionsteam bekanntgegeben. Torwarttrainer Erik Domaschke sowie Physiotherapeutin Vanessa Blunk gehören künftig nicht mehr zum Staff der ersten Herrenmannschaft.

Nach Angaben des Vereins fiel die Entscheidung aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige Zusammenarbeit. Beide Seiten verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit zu beenden.

Dank für die geleistete Arbeit

Der SV Meppen bedankt sich bei Domaschke und Blunk für ihren Einsatz im Trainer- und Betreuerteam. Der Verein wünscht beiden für ihren weiteren beruflichen sowie privaten Weg alles Gute.