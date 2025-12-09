SV Meppen mit starker Vorstellung gegen Bayern München II

Der SV Meppen hat am Sonntag einen weiteren starken Auftritt in der 2. Frauen-Bundesliga hingelegt. Vor heimischem Publikum in der Hänsch-Arena besiegten die SVM-Frauen die Bundesliga-Reserve des FC Bayern München deutlich mit 5:2 (1:1) und bauten damit ihre Siegesserie auf fünf Partien aus.

Die Begegnung begann mit einem Dämpfer: Bereits in der 11. Minute gingen die Gäste aus München mit 1:0 in Führung. Doch die Mannschaft von Thomas Pfannkuch und Katharina Börger zeigte erneut, warum sie derzeit zu den formstärksten Teams der Liga zählt. Die Emsländerinnen blieben ruhig, übernahmen zunehmend die Kontrolle und wurden in der 36. Minute belohnt, als Lea Mauly den verdienten Ausgleich erzielte.

Nach dem Seitenwechsel agierte Meppen druckvoller – mit Erfolg: Chantal Schouwstra (49.) traf zur Führung, nur neun Minuten später erhöhte Laura Bröring auf 3:1. Zwar kam der FC Bayern II in der 64. Minute durch Laila Portella noch einmal heran, doch Meppen blieb stabil und ließ sich nicht aus der Spur bringen.

In der 76. Minute sorgte Marie Bleil mit dem 4:2 für die Vorentscheidung. Zwei Minuten später krönte Laura Bröring ihre Leistung mit ihrem zweiten Treffer und stellte den 5:2-Endstand her.

Besonders auffällig: Meppen überzeugte erneut mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Die Defensive blieb trotz zweier Gegentreffer stabil, die Offensive agierte effizient und variabel.

Starke Serie, klare Signale

Fünf Siege in Folge, dazu eine beeindruckende Torausbeute – der SV Meppen zeigt sich aktuell in bestechender Form. Das Trainerteam zeigte sich nach Abpfiff rundum zufrieden: Die Reaktion auf den frühen Rückstand, die Spielkontrolle sowie die Cleverness im Abschluss unterstrichen das gewachsene Selbstverständnis der Mannschaft.

Mit dieser Form und dem geschlossenen Auftreten sendet der SVM ein klares Signal an die Liga: In der oberen Tabellenhälfte ist mit Meppen weiterhin fest zu rechnen.