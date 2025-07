SV Meppen mit souveränem Testspielerfolg gegen Lotte

Der SV Meppen hat am Samstag in einem intensiven Testspiel gegen die Sportfreunde Lotte einen verdienten 4:0-Erfolg eingefahren. Gespielt wurde über zwei Mal 60 Minuten – bei bestem Fußballwetter und in angenehmer Atmosphäre in Hoogstede.

In der ersten Hälfte dominierte der SVM das Spielgeschehen über weite Strecken und überzeugte mit strukturiertem Aufbauspiel sowie gefährlichen Flügelangriffen. Lediglich die Chancenverwertung ließ zunächst zu wünschen übrig. Erst in der Nachspielzeit belohnte sich Meppen mit dem 1:0 durch Ulbricht.