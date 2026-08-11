SV Meppen legt perfekten Saisonstart hin

Der SV Meppen hat auch sein zweites Saisonspiel in der 2. Frauen-Bundesliga gewonnen. Im ersten Heimauftritt der neuen Spielzeit setzte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Katharina Börger mit 2:1 (2:0) gegen die TSG Hoffenheim II durch. Vor 480 Zuschauern in der Hänsch-Arena legten Sarah Dittrich und Bente Bode mit zwei Treffern in der Anfangsphase den Grundstein für den Erfolg.
Meppen erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach drei Minuten schlug Dittrich zu. Eine als Flanke gedachte Hereingabe wurde länger und senkte sich direkt ins Tor der Gäste. Der SVM blieb anschließend offensiv und erhöhte nur wenige Minuten später. Bode traf in der neunten Minute zum 2:0 und belohnte damit den druckvollen Beginn der Gastgeberinnen.
Auch danach blieb Meppen gefährlich. Bode hatte in der 17. Minute die große Gelegenheit, den Vorsprung weiter auszubauen, verfehlte das Tor jedoch knapp.
Mit dem Seitenwechsel verlor der SVM zunächst etwas die Kontrolle über die Partie. Die Gäste aus Hoffenheim fanden besser ins Spiel und setzten Meppen stärker unter Druck. In der 55. Minute gelang Maimouna Stein schließlich der Anschlusstreffer zum 1:2.
„Wir bekommen in einer Phase, in der wir defensiv nicht gut stehen, das Gegentor“, analysierte Börger anschließend.
Die Meppenerinnen ließen sich vom Gegentreffer allerdings nicht dauerhaft aus dem Konzept bringen. In der Folge erarbeitete sich der SVM mehrere Möglichkeiten, versäumte es jedoch, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Lana Hubbeling, Anouk Blaschka, Marleen Kropp und Genesis Castrellon hatten gute Gelegenheiten, den alten Abstand wiederherzustellen.
Besonders nah am dritten Treffer war Blaschka in der 79. Minute, als ihr Versuch am Querbalken landete. Auch in der Schlussphase blieb Meppen gefährlich. Eine weitere Chance wurde in der 88. Minute noch auf der Torlinie geklärt.
So musste der SVM bis zum Schlusspfiff um den Sieg bangen. Die knappe Führung hielt jedoch, sodass die Gastgeberinnen vor heimischer Kulisse den zweiten Erfolg im zweiten Saisonspiel feiern konnten.
Mit dem Ergebnis zeigte sich die Meppener Trainerin entsprechend zufrieden. „Wir sind superglücklich, dass wir auch den Heimauftakt erfolgreich bestreiten und die nächsten drei Punkte einfahren konnten“, sagte Börger.
Vor allem die Leistung im ersten Durchgang stimmte sie positiv: „In der ersten Halbzeit konnten wir ein sehr, sehr dominantes Spiel bestreiten und haben uns mit zwei frühen Toren belohnt.“
Nach dem Auftaktsieg bei der SG 99 Andernach hat der SV Meppen damit auch die erste Heimaufgabe erfolgreich gelöst. Nach zwei Spieltagen stehen für die Emsländerinnen sechs Punkte zu Buche – die maximale Ausbeute zum Saisonstart.