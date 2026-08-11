SV Meppen legt perfekten Saisonstart hin Die Emsländerinnen schlagen Hoffenheim II mit 2:1 und holen auch im ersten Heimspiel drei Punkte von red · Heute, 13:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Weiden

Der SV Meppen hat auch sein zweites Saisonspiel in der 2. Frauen-Bundesliga gewonnen. Im ersten Heimauftritt der neuen Spielzeit setzte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Katharina Börger mit 2:1 (2:0) gegen die TSG Hoffenheim II durch. Vor 480 Zuschauern in der Hänsch-Arena legten Sarah Dittrich und Bente Bode mit zwei Treffern in der Anfangsphase den Grundstein für den Erfolg.

Meppen erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach drei Minuten schlug Dittrich zu. Eine als Flanke gedachte Hereingabe wurde länger und senkte sich direkt ins Tor der Gäste. Der SVM blieb anschließend offensiv und erhöhte nur wenige Minuten später. Bode traf in der neunten Minute zum 2:0 und belohnte damit den druckvollen Beginn der Gastgeberinnen. Auch danach blieb Meppen gefährlich. Bode hatte in der 17. Minute die große Gelegenheit, den Vorsprung weiter auszubauen, verfehlte das Tor jedoch knapp.

Hoffenheim kommt nach der Pause zurück Mit dem Seitenwechsel verlor der SVM zunächst etwas die Kontrolle über die Partie. Die Gäste aus Hoffenheim fanden besser ins Spiel und setzten Meppen stärker unter Druck. In der 55. Minute gelang Maimouna Stein schließlich der Anschlusstreffer zum 1:2. „Wir bekommen in einer Phase, in der wir defensiv nicht gut stehen, das Gegentor“, analysierte Börger anschließend.