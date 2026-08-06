SV Meppen legt nach – Bhagerath soll Defensive stabilisieren International erfahrene Abwehrspielerin kommt nach Saisonstart ins Emsland – Pfannkuch: „Sie gibt klare Anweisungen und geht voran“ von red · Gestern, 13:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Wenige Tage nach dem erfolgreichen Auftakt in der 2. Frauen-Bundesliga hat der SV Meppen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Anne Bhagerath verpflichtet der Zweitligist eine erfahrene Defensivspielerin, die der Mannschaft zusätzliche Stabilität und Flexibilität verleihen soll.

Die 26-Jährige bringt einen internationalen Werdegang mit nach Meppen. Ausgebildet wurde sie in der Nachwuchsabteilung des niederländischen Spitzenklubs FC Twente Vrouwen, ehe sie in der Eredivisie für Excelsior Rotterdam Vrouwen spielte. Zuletzt stand die 1,70 Meter große Innenverteidigerin bei der österreichischen Spielgemeinschaft FC Lustenau/FC Dornbirn unter Vertrag. Zudem absolvierte sie bereits Länderspiele für die Nationalmannschaft Surinams. „Hochmotiviert und mit klarem Ziel“ Für Meppens Sportlichen Leiter Thomas Pfannkuch ist die Verpflichtung ein wichtiger Baustein für die Defensive. „Wir freuen uns sehr, dass sich Anne für den SV Meppen entschieden hat. Mit ihr gewinnen wir eine sehr erfahrene Spielerin, die unserer Defensive sofort mehr Stabilität verleihen kann“, erklärt Pfannkuch.

Besonders ihre Qualitäten als Führungsspielerin hebt er hervor. „Sie ist zweikampfstark, verfügt über ein gutes Passspiel und übernimmt auf dem Platz Verantwortung. Als Innenverteidigerin gibt sie klare Anweisungen und geht voran.“ Nach einer längeren Verletzungspause sieht Pfannkuch bei der 26-Jährigen zudem große Motivation. „Nach ihrer langen Verletzungspause ist sie hochmotiviert und hat den klaren Wunsch, sich noch einmal für die Bundesliga zu empfehlen. Dieser Ehrgeiz und diese Mentalität bringen uns zusätzlich weiter.“