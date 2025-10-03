SV Meppen jagt VfB Oldenburg – Lübeck-Duell im Fokus

Am kommenden Wochenende steht der 13. Spieltag in der Regionalliga Nord an. Am Samstag trifft der SC Weiche Flensburg auf den SV Meppen und der BSV Kickers Emden auf den Hamburger SV II. Am Sonntag empfängt der FC St. Pauli II den VfB Oldenburg, der FSV Schöningen den FC Eintracht Norderstedt, der TuS Blau-Weiß Lohne Altona 93, der 1. FC Phönix Lübeck den VfB Lübeck, der HSC Hannover den SSV Jeddeloh, der SV Drochtersen/Assel Hannover 96 II und der Bremer SV den SV Werder Bremen II.

Das Bremer Stadtduell lebt von Emotionen. Der Bremer SV erkämpfte sich zuletzt ein 2:2 gegen Weiche und will diesen Mut ins Heimspiel mitnehmen. Werder II dagegen feierte ein spektakuläres 4:0 gegen den VfB Lübeck und kommt mit viel Rückenwind. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld, doch das Prestige dieses Derbys gibt der Partie eine besondere Schärfe.

Das Stadtderby elektrisiert Lübeck: Phönix rangiert als Fünfter stabil im oberen Mittelfeld, verlor jedoch zuletzt deutlich mit 1:2 gegen Oldenburg. Der VfB Lübeck dagegen ging in Bremen mit 0:4 unter – ein herber Dämpfer. Beide Teams stehen damit unter Druck, nicht weiter zurückzufallen. Ein Derby, das Prestige und wichtige Punkte zugleich verspricht.

Ein Kellerduell, das Brisanz verspricht: Lohne steht auf Platz 16 und verlor zuletzt knapp 1:2 in Jeddeloh. Altona konnte keines seiner vergangenen vier Spiele gewinnen und ging mit 0:4 gegen Schöningen unter. Beide Mannschaften suchen dringend nach Konstanz, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Die Partie ist ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf.

Der Aufsteiger aus Schöningen feierte am Donnerstag mit dem 4:0 in Altona einen Befreiungsschlag und will diesen Schwung nun zu Hause mitnehmen. Norderstedt holte zwar ein 2:2 beim HSV II, bleibt aber mit nur zwei Siegen aus zwölf Spielen tief im Tabellenkeller hängen. Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Duell, um wieder ins Hintertreffen zu geraten.

David gegen Goliath: Tabellenführer Oldenburg musste beim 3:4 gegen Drochtersen/Assel die zweite Heimniederlage hinnehmen, will nun aber sofort zurückschlagen. Der FC St. Pauli II steckt nach dem 1:1 gegen Emden am Tabellenende fest und hat schon 27 Gegentore kassiert. Die Favoritenrolle könnte klarer kaum verteilt sein, doch Oldenburg weiß, dass es nach Rückschlägen gefährlich sein kann, auf einen angeschlagenen Gegner zu treffen.

Emden hielt sich zuletzt mit einem 1:1 beim FC St. Pauli II stabil im Mittelfeld. HSV II dagegen blieb auch gegen Norderstedt (2:2) sieglos und steckt tief im Tabellenkeller. Vor allem offensiv wirkt die junge Mannschaft noch nicht in der nötigen Form. Für die Hamburger geht es in Emden um Punkte im Kampf gegen den Abstieg, während die Gastgeber ihre Heimbilanz positiv gestalten wollen.

Meppen reist als Tabellenzweiter mit breiter Brust nach Flensburg. Das 6:0 gegen HSC Hannover war ein Statement, die Offensive ist mit 39 Treffern die zweitstärkste der Liga. Flensburg dagegen kommt nach dem 2:2 beim Bremer SV nicht aus dem Mittelfeld heraus und droht den Anschluss nach oben zu verlieren. Vor eigenem Publikum muss Weiche gegen den Favoriten mutig auftreten, um den nächsten Rückschlag zu vermeiden.

Drochtersen/Assel ist mit Meppen das Team der Stunde. Mit dem 4:3-Sieg in Oldenburg katapultierte sich der SVD auf Rang vier und mischt weiter ganz oben mit. Hannover 96 II wartet dagegen noch auf die Nachholpartie gegen Phönix und will sich nach einem durchwachsenen Saisonstart im Mittelfeld stabilisieren. In Drochtersen trifft eine stabile Defensive auf eine formstarke Offensive – ein Spiel mit viel Potential. ---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover SSV Jeddeloh Jeddeloh 15:00 live PUSH

Der HSC kassierte beim 0:6 in Meppen ein bitteres Debakel und steckt als Aufsteiger im Tabellenkeller. Nun wartet mit Jeddeloh ein echter Härtetest: Der SSV siegte 2:1 gegen Lohne und stehen auf Rang drei. Mit nur einer Niederlage in zwölf Spielen ist Jeddeloh eines der stabilsten Teams der Liga. Für den HSC geht es ums Aufrichten, für Jeddeloh ums Dranbleiben im Titelrennen.

