SV Meppen ist der Gejagte, unten wächst die Angst Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 27. Spieltags von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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Vor dem 27. Spieltag der Regionalliga Nord hat die Tabelle an Schärfe gewonnen. SV Meppen führt mit 59 Punkten, doch SV Drochtersen/Assel sitzt dem Spitzenreiter mit 58 Punkten direkt im Nacken. Dahinter versuchen VfB Oldenburg und SSV Jeddeloh, den Kontakt nach oben zu halten. Im Tabellenkeller ist die Lage nicht minder aufgeladen: TuS Blau-Weiß Lohne, Altona 93 und FC St. Pauli II kämpfen mit aller Macht gegen das Abrutschen. Dazu haben die Nachholspiele unter der Woche neue Spuren hinterlassen: SSV Jeddeloh bezwang den Hamburger SV II mit 1:0, Altona 93 holte beim 1:1 gegen Werder Bremen II einen weiteren wichtigen Punkt. Diese Liga ist in Bewegung – und jede Partie dieses Spieltags trägt ihr eigenes Gewicht.

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Morgen, 18:30 Uhr FSV Schöningen Schöningen VfB Lübeck VfB Lübeck 18:30 live PUSH

FSV Schöningen hat mit dem furiosen 5:0 beim FC St. Pauli II ein mächtiges Signal gesendet und sich auf 25 Punkte verbessert. Für den Aufsteiger war das weit mehr als nur ein Auswärtssieg, es war ein Befreiungsschlag voller Wucht. VfB Lübeck dagegen verlor zu Hause 0:2 gegen Hamburger SV II und bleibt bei 30 Punkten. Das Hinspiel gewann Lübeck klar 4:1, obwohl Shamsu Mansaray Schöningen zunächst in Führung gebracht hatte. Danach drehten Manuel Farrona-Pulido, Antonio Verinac, Fabian Istefo und Ali Wissam Abu-Alfa die Partie. Nun wirkt die Lage anders: Schöningen kommt mit breiter Brust, Lübeck mit dem Bedürfnis nach einer Antwort. Gerade deshalb trägt dieses Duell eine besondere Spannung. ---

Morgen, 18:30 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II VfB Oldenburg VfB Oldenburg 18:30 live PUSH

Hier trifft ein formstarker Gastgeber auf einen der großen Namen der Liga. Hannover 96 II hat mit dem 4:0 in Jeddeloh ein klares Ausrufezeichen gesetzt und steht nun bei 35 Punkten. Tom Hobrecht war mit vier Treffern der Mann des Wochenendes. VfB Oldenburg kam zuletzt nur zu einem 1:1 gegen TuS Blau-Weiß Lohne und verlor damit etwas Tempo im Rennen nach ganz oben. Das Hinspiel gewann Oldenburg 4:2. Vjekoslav Taritas traf doppelt, dazu kamen Tore von Nico Mai und Mats Facklam, obwohl Hannover 96 II zwischenzeitlich sogar geführt hatte. Auch ein verschossener Foulelfmeter von Facklam änderte nichts mehr. Dieses Rückspiel verspricht einiges: Oldenburg will oben dranbleiben, Hannover 96 II hat die Chance, sich mit einem weiteren Sieg noch deutlicher im oberen Mittelfeld festzusetzen. ---

TuS Blau-Weiß Lohne hat beim 1:1 in Oldenburg Moral gezeigt, bleibt mit 20 Punkten aber tief im Tabellenkeller. Jeder Punkt zählt, doch die Luft wird nicht spürbar leichter. BSV Kickers Emden gewann zuletzt 4:2 gegen FC Eintracht Norderstedt und steht nun bei 28 Punkten. Das Hinspiel gewann Emden 2:0 durch zwei Tore von Felix Göttlicher. Dazu sah Janek Siderkiewicz spät Gelb-Rot. Für Lohne ist dieses Heimspiel eine weitere Chance, sich gegen das Absinken zu stemmen. Emden dagegen kann mit einem Auswärtssieg weiter Abstand zur Gefahrenzone halten und die gute Stimmung nach dem Norderstedt-Spiel mitnehmen. ---

SC Weiche Flensburg 08 verlor zuletzt 1:3 in Drochtersen und musste dort auch noch die Rote Karte gegen Uchechi Duru verkraften. Mit 31 Punkten bleibt die Mannschaft im Mittelfeld, aber die Richtung ist offen. FC St. Pauli II erlebte beim 0:5 gegen FSV Schöningen einen bitteren Nachmittag und steht mit nur 15 Punkten weiter auf dem letzten Platz. Das Hinspiel gewann Weiche 3:1. Nach einem Eigentor von Marshall Faleu lagen die Norddeutschen zunächst hinten, drehten das Spiel dann aber durch Dominic Hartmann doppelt und Randy Gyamenah per spätem Foulelfmeter. Alles spricht für eine Partie, in der Weiche auf Wiedergutmachung aus ist – und St. Pauli II mit wachsender Verzweiflung um jeden Halt ringt. ---

Der Tabellenführer reist zu einem Gegner, der sich nur schwer bezwingen lässt. 1. FC Phönix Lübeck holte zuletzt beim 1:1 beim Bremer SV nur einen Punkt und bleibt bei 37 Zählern. SV Meppen dagegen gewann gegen Werder Bremen II dramatisch mit 2:1, nachdem Luis Sprekelmeyer in der 88. Minute und Daniel Haritonov in der 90.+3 Minute ein spätes Comeback vollendeten. Das Hinspiel gewann Meppen 2:0 durch Tore von Oliver Schmitt und Ersin Zehir. Doch Phönix ist kein Gegner, der sich bereitwillig in eine Rolle fügt. Für Meppen ist dieses Spiel ein weiterer Test auf Titelreife. Für Lübeck ist es die Chance, einem Favoriten weh zu tun und selbst wieder näher an das obere Feld heranzurücken. ---

SV Werder Bremen II hat in diesen Tagen Punkte gesammelt, aber nicht das ganz große Signal gesendet. Auf die späte 1:2-Niederlage in Meppen folgte unter der Woche ein 1:1 bei Altona 93. Mit 29 Punkten bewegt sich die Mannschaft weiter in einem Bereich, der Aufmerksamkeit verlangt. SV Drochtersen/Assel gewann zuletzt 3:1 gegen Weiche Flensburg und bleibt mit 58 Punkten direkter Verfolger des Spitzenreiters. Das Hinspiel gewann Drochtersen 3:2. Maximilian Geißen, Liam Giwah und Jannes Wulff trafen damals, Werder hielt durch Dennis Lütke-Frie und Cimo Röcker dagegen. Dieses Rückspiel trägt somit die Erinnerung an ein enges, lebendiges Duell. Drochtersen darf im Titelrennen nicht nachlassen, Werder II sucht nach einem Befreiungsschlag. ---

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II Altona 93 Altona 93 13:00 live PUSH

Das Stadtduell bekommt durch die Tabelle zusätzliche Schärfe. Hamburger SV II verlor unter der Woche 0:1 in Jeddeloh, nachdem die Mannschaft zuvor mit dem 2:0 in Lübeck ein starkes Auswärtssignal gesetzt hatte. Mit 36 Punkten steht der HSV II stabil im oberen Mittelfeld. Altona 93 gewann am Wochenende 3:0 gegen HSC Hannover und holte danach im Nachholspiel gegen Werder Bremen II ein 1:1. Damit steht der Aufsteiger nun bei 19 Punkten und lebt wieder. Das Hinspiel gewann der HSV II 2:0 durch Tore von Immanuel Pherai und Moritz Reimers, dazu sah Shafiq Nandja noch Gelb-Rot. Diesmal ist die Lage elektrischer. Altona kommt mit Hoffnung, der HSV II mit dem Wunsch, das Derby und die Kontrolle über die Stadt zu behalten. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00 PUSH

FC Eintracht Norderstedt verlor zuletzt 2:4 in Emden und bleibt mit 21 Punkten tief in der Abstiegszone verankert. Jeder weitere Rückschlag drückt schwerer. SSV Jeddeloh hat nach dem 0:4 gegen Hannover 96 II eine starke Reaktion gezeigt und unter der Woche den Hamburger SV II mit 1:0 besiegt. Mit 45 Punkten bleibt Jeddeloh auf Rang vier und damit in Sichtweite der Spitze. Das Hinspiel endete 2:2. Norderstedt führte damals durch Felix Drinkuth und Jonas Behounek schon 2:0, ehe Tom Gaida und Tobias Bothe in der Schlussphase noch ausglichen. Genau diese Erinnerung macht das Rückspiel heikel. Norderstedt braucht Punkte mit aller Kraft, Jeddeloh will den frischen Aufschwung konservieren. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover Bremer SV Bremer SV 14:00 live PUSH