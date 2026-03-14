SV Meppen II will gegen Braunschweig II eine Reaktion zeigen

– Foto: Manni Hermes

Am Sonntag (15. März, 15 Uhr) empfängt der SV Meppen II die U23 von Eintracht Braunschweig zum Duell zweier Zweitvertretungen in der Oberliga Niedersachsen. Für die Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann ist die Partie von besonderer Bedeutung: Nach der deutlichen 0:4-Niederlage beim Heeslinger SC will das Team eine klare Reaktion zeigen und gleichzeitig einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten.

Das Hinspiel in Braunschweig verlief bereits ausgeglichen. Damals gelang der Meppener U23 erst kurz vor Schluss der 2:2-Ausgleich, der zumindest einen Punkt sicherte. Auch diesmal wird eine spielstarke Mannschaft erwartet. Die Braunschweiger Nachwuchsspieler verfügen über viel Tempo und Technik, was sie insbesondere im Umschaltspiel gefährlich macht.

Mit 29 Punkten aus 19 Spielen steht Meppen II aktuell auf Rang neun. Die Gäste aus Braunschweig folgen mit 24 Punkten auf Platz elf, haben allerdings bereits zwei Spiele mehr absolviert. Ein Sieg würde den Vorsprung im Tabellenmittelfeld weiter vergrößern und die Position im gesicherten Bereich der Tabelle festigen.

Braunschweig II reist mit Rückenwind an. Am vergangenen Spieltag setzte sich der BTSV-Nachwuchs mit 3:2 gegen den TSV Wetschen durch. Hugo Luis Afonso, Andrej Schlothauer und Ken Izekor trafen für die Gastgeber, die sich damit im Tabellenmittelfeld stabilisierten.

Meppen nach Rückschlag gefordert

Für Meppen II verlief der letzte Spieltag dagegen enttäuschend. Beim Heeslinger SC kassierte das Team eine deutliche 0:4-Niederlage. Neben den Gegentreffern wog besonders der Platzverweis gegen Simon Hoffmann schwer, der das Spiel zusätzlich erschwerte.

Entsprechend wird es für die U23 nun darauf ankommen, wieder zur defensiven Stabilität zurückzufinden und im eigenen Ballbesitz konsequenter zu agieren. In den vergangenen Wochen hatte sich Meppen durch eine kompakte Spielweise und effektives Umschalten ausgezeichnet – Qualitäten, die auch gegen Braunschweig gefragt sein werden.

Das Duell verspricht ein intensives Spiel zweier junger Mannschaften. Während Braunschweig II versuchen wird, mit Tempo und Technik Akzente zu setzen, dürfte Meppen II auf Struktur, Laufbereitschaft und aggressives Pressing setzen.

Für die Gastgeber bietet sich damit die Chance, nach dem Rückschlag in Heeslingen sofort eine sportliche Antwort zu geben und die eigene Position im Tabellenmittelfeld weiter zu festigen.