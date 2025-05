SV Meppen II verspielt Sieg gegen Eintracht Celle

Der SV Meppen II hat im Heimspiel gegen den MTV Eintracht Celle eine vielversprechende Ausgangslage nicht in einen Sieg ummünzen können. Das 1:1 gegen den Tabellen-14. wirft in mehrfacher Hinsicht Fragen auf – sportlich wie mental. Vor allem der Bruch im Spiel nach der Halbzeit zeigt, dass die U23 in engen Partien weiterhin an Konstanz und Zielstrebigkeit fehlt.