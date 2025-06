SV Meppen II verpflichtet Regionalliga-erfahrenen Mittelfeldspieler

Die U23 des SV Meppen bekommt Verstärkung aus der Regionalliga Nord: Said Abbey schließt sich dem Oberligateam für die kommende Saison an. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt von Kickers Emden ins Emsland und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus dem höherklassigen Spielbetrieb mit.

In der abgelaufenen Saison gehörte Abbey zum Stammpersonal der Emder und überzeugte durch seine Dynamik, Zweikampfstärke und hohe Laufbereitschaft. Sein Spiel ist geprägt von Intensität, Spielfreude und taktischem Verständnis – Eigenschaften, die auch beim SV Meppen gefragt sind.

Aktuell arbeitet der gebürtige Offensiv-Allrounder an seinem Comeback: Am 14. Mai zog er sich eine Achillessehnenruptur zu und befindet sich derzeit im Rehaprozess. Sein Ziel ist klar formuliert: Über die U23 des SVM will sich Abbey zurück in den Wettkampfmodus kämpfen – und perspektivisch wieder Regionalliga-Niveau erreichen.