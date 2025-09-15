SV Meppen II und Ahlerstedt teilen Punkte – Leistungsgerechtes 1:1

– Foto: Cedric Siefker

Die U20 des SV Meppen kam am Sonntag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West nicht über ein 1:1 gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf hinaus. Trainer Ralf Spanier zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, haderte jedoch mit dem Ausgleichstreffer nach einer Standardsituation.

Im Duell zweier Tabellennachbarn trennten sich der SV Meppen II und der SV Ahlerstedt/Ottendorf 1:1. Vor heimischer Kulisse suchte Meppen von Beginn an den Weg nach vorn: „Meppen begann schwungvoll: Bereits in der Anfangsphase suchten Emma Kobytzki und Alina Rehnen mit Distanzschüssen den Abschluss“, erklärte Trainer Ralf Spanier.



Kurz vor der Pause wurden die Gastgeberinnen für ihren Einsatz belohnt. Nach starker Vorarbeit von Evy Dijkstra über die rechte Seite köpfte Lotte Dijkhuizen in der 43. Minute zur 1:0-Führung ein. Torhüterin Melina Lückmann bewahrte ihr Team kurz darauf mit einer Glanztat vor dem Ausgleich und sicherte so den verdienten Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel dominierte Meppen weiterhin das Spielgeschehen, doch die entscheidende Durchschlagskraft fehlte. Ahlerstedt nutzte seine Chance eiskalt: In der 65. Minute fiel nach einer Ecke der Ausgleich zum 1:1. „Das Gegentor ärgert, weil es nach einem Standard fiel – doch wir gehen erhobenen Hauptes vom Platz“, so Spanier.