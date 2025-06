SV Meppen II startet mit neuem Gesicht in die Sommervorbereitung

Der erste Test steht bereits am kommenden Samstag (28. Juni, 14 Uhr) in Holdorf gegen Grün-Weiß Mühlen auf dem Programm. Es ist das erste von insgesamt acht angesetzten Freundschaftsspielen bis Ende Juli – ausschließlich in der Fremde. Die Meppener treffen in dieser Zeit auf Gegner aus unterschiedlichen Ligen und Leistungsniveaus.