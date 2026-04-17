SV Meppen II: Reaktion gegen Lüneburg gefordert

– Foto: Manni Hermes

Nach der deutlichen Niederlage in Wetschen steht der SV Meppen II vor einer richtungsweisenden Aufgabe. Gegen den Lüneburger SK Hansa geht es darum, im engen Verfolgerfeld der Oberliga Niedersachsen wieder Stabilität zu zeigen.

Die Gastgeber blicken auf eine wechselhafte englische Woche zurück. Nach einem 1:1 im Derby beim SC Spelle-Venhaus folgte zuletzt eine deutliche 0:3-Niederlage beim TSV Wetschen. Vor allem der Auftritt in dieser Partie sorgt für Handlungsbedarf.

Der SV Meppen II geht als Tabellenvierter mit 40 Punkten in die Partie, während der Lüneburger SK Hansa mit 33 Zählern Rang acht belegt. Für beide Teams ist das Duell von Bedeutung im Kampf um die Platzierungen im oberen Tabellendrittel.

Trainer Carsten Stammermann formuliert klare Erwartungen: „Ganz einfach: wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Das war am Mittwoch nicht das, was die Mannschaft kann, ich bin aber überzeugt, dass sie es am Sonntag viel besser machen wird.“

Der Lüneburger SK Hansa reist mit einem 2:2 gegen den TSV Wetschen im Rücken an und zeigte dabei offensive Ansätze, ließ jedoch ebenfalls defensive Schwächen erkennen. Die Mannschaft bewegt sich stabil im Tabellenmittelfeld, hat aber weiterhin die Möglichkeit, den Abstand zu den vorderen Plätzen zu verkürzen.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Lüneburg und Meppen der Saison endete torlos. In einer ausgeglichenen Partie neutralisierten sich beide Teams weitgehend, klare Torchancen blieben Mangelware.

Für den SV Meppen II bietet sich die Gelegenheit, nach der Niederlage eine unmittelbare Reaktion zu zeigen und die Position in der Spitzengruppe zu festigen. Lüneburg hingegen könnte mit einem Auswärtssieg weiter in Richtung obere Tabellenhälfte aufrücken.

Die Partie verspricht ein intensives Duell zweier Mannschaften, die nach unterschiedlichen Ergebnissen zuletzt auf Stabilität bedacht sein dürften.