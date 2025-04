– Foto: Robert Gertzen

SV Meppen II präsentiert sich in Torlaune Deutlicher 5:1-Heimsieg gegen den Hamburger SV II sichert vierten Erfolg in Serie Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord SV Meppen Hamburger SV II

Mit einer beeindruckenden Leistung hat der SV Meppen II seine Erfolgsserie in der Regionalliga Nord fortgesetzt. Vor 6020 Zuschauern in der Hänsch-Arena bezwang die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann den Hamburger SV II deutlich mit 5:1 (2:0) und kletterte damit auf den sechsten Tabellenplatz. Es war der vierte Sieg in Folge für die Emsländer, die sich vor allem durch eine hohe Effizienz und große Spielfreude auszeichneten.

Bereits in der Anfangsphase deutete der SV Meppen II an, dass er gewillt war, das Spiel von der ersten Minute an zu kontrollieren. Der frühe Treffer von Jonas Fedl nach einer Ecke setzte den Ton für den weiteren Spielverlauf. In der Folge blieb Meppen dominant, erspielte sich weitere hochkarätige Chancen und erhöhte folgerichtig durch Willi Evseev auf 2:0. Die Gäste aus Hamburg fanden kaum ins Spiel und waren weitgehend damit beschäftigt, die Angriffe des SVM abzuwehren. Fr., 25.04.2025, 19:00 Uhr SV Meppen SV Meppen Hamburger SV Hamburger SV II 5 1

Mit der Führung im Rücken spielte Meppen weiter mutig nach vorne und zeigte sich sowohl im Spielaufbau als auch im Pressing überlegen. Dass das Ergebnis zur Pause nicht noch deutlicher ausfiel, war einem Aluminiumtreffer von Dominique Domröse und mehreren Paraden des HSV-Schlussmanns Hannes Hermann geschuldet. Schnelle Vorentscheidung nach der Pause