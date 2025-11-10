SV Meppen II lässt gegen Verden erneut Punkte liegen

Der SV Meppen II hat sich im Heimspiel des 14. Spieltags gegen den FC Verden 04 mit einem 1:1 begnügen müssen. Trotz eines spielerisch reifen Auftritts und deutlicher Feldüberlegenheit gelang es der Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann nicht, den fünften Saisonsieg einzufahren. Wie schon mehrfach in dieser Saison wurde die mangelnde Chancenverwertung zum Knackpunkt.
Die erste Halbzeit war weitgehend ausgeglichen, wobei Meppen II früh die Initiative übernahm und sich mehr Spielanteile erarbeitete. Abschlüsse blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Nach der Pause jedoch verstärkte die U23 ihr Angriffsspiel spürbar und drängte Verden zunehmend in die eigene Hälfte.
In der 64. Minute belohnte sich die Heimelf dann endlich: Amin Muja traf nach druckvoller Phase zur verdienten 1:0-Führung. In der Folge blieb Meppen II spielbestimmend, ließ aber mehrfach gute Gelegenheiten liegen. Verden kam nur noch sporadisch nach vorne – doch einer dieser wenigen Angriffe führte in der 86. Minute zum Ausgleich. Bastian Reiners nutzte eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft zum 1:1-Endstand.
Die Enttäuschung war auf Meppener Seite nachvollziehbar. Die Spielkontrolle, das Chancenplus und der hohe läuferische Aufwand spiegelten sich nicht im Ergebnis wider. Trainer Stammermann dürfte sich vor allem über die Ineffizienz im letzten Drittel und den unglücklichen Gegentreffer ärgern – eine Kopie früherer Spielverläufe in dieser Saison.
Nach 13 absolvierten Partien steht der SV Meppen II nun mit 20 Punkten auf Rang sieben, punktgleich mit dem Aufsteiger Lüneburger SK Hansa. Zwar bleibt die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage bestehen, dennoch wären zwei weitere Punkte im Kampf um die Plätze im oberen Drittel wertvoll gewesen. Auf Platz drei beträgt der Rückstand lediglich vier Zähler – ebenso viel wie der Vorsprung auf Rang zehn.
Verden hingegen hält sich mit dem Punktgewinn weiterhin auf Distanz zu den Abstiegsrängen. Das Team von Tim Ebersbach zeigte einmal mehr seine Qualitäten in puncto Organisation und Mentalität, auch wenn der Ausgleich eher dem Spielverlauf widersprach.
Am kommenden Wochenende trifft Meppen II auf den TSV Wetschen – den Drittletzten der Liga. Gegen den Aufsteiger wird die „Zwote“ erneut auf Ballbesitz und Spielkontrolle setzen können. Die klare Erwartung: die nächste Entwicklungsetappe mit einem Sieg zu bestätigen – dieses Mal möglichst mit mehr Effizienz im Abschluss.
SV Meppen II – FC Verden 04 1:1
SV Meppen II: Noah Oberbeck, Jan Wulkotte (60. Paul Kassens), Joe Klöpper, Hennes Hermes, Luca Köster, Mathis Meyering, Jonas Goldenstein (46. Lasse Zumdieck), Mika Herrmann, Amin Muja (83. Michael Klaß), Malte Zumdieck, Janis Hagemann (74. Daniel Benke) - Trainer: Carsten Stammermann - Co-Trainer: Damir Bujan
FC Verden 04: Tim-Liam Freund, Jannis Niestädt, Phil Sarrasch, Kevin Klee, Luis Saul (83. Marcel Hilßner), Jalte Finnjan Röpe, Lukas Muszong, Fatih Sakinc (69. Mamadou Ibrahima Diop), Jonas Austermann, Dennis Hoins (93. Jerrit Lindhorst), Bastian Reiners - Trainer: Tim Ebersbach
Schiedsrichter: Leon Kocherscheid (Wolfsburg) - Zuschauer: 265
Tore: 1:0 Amin Muja (64.), 1:1 Bastian Reiners (86.)