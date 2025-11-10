– Foto: Manni Hermes

SV Meppen II lässt gegen Verden erneut Punkte liegen Dominanter Auftritt reicht nicht zum Sieg – späte Nachlässigkeit bringt 1:1-Unentschieden SV Meppen II FC Verden

Der SV Meppen II hat sich im Heimspiel des 14. Spieltags gegen den FC Verden 04 mit einem 1:1 begnügen müssen. Trotz eines spielerisch reifen Auftritts und deutlicher Feldüberlegenheit gelang es der Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann nicht, den fünften Saisonsieg einzufahren. Wie schon mehrfach in dieser Saison wurde die mangelnde Chancenverwertung zum Knackpunkt.

Die erste Halbzeit war weitgehend ausgeglichen, wobei Meppen II früh die Initiative übernahm und sich mehr Spielanteile erarbeitete. Abschlüsse blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Nach der Pause jedoch verstärkte die U23 ihr Angriffsspiel spürbar und drängte Verden zunehmend in die eigene Hälfte. Gestern, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen II FC Verden 04 FC Verden 1 1

In der 64. Minute belohnte sich die Heimelf dann endlich: Amin Muja traf nach druckvoller Phase zur verdienten 1:0-Führung. In der Folge blieb Meppen II spielbestimmend, ließ aber mehrfach gute Gelegenheiten liegen. Verden kam nur noch sporadisch nach vorne – doch einer dieser wenigen Angriffe führte in der 86. Minute zum Ausgleich. Bastian Reiners nutzte eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft zum 1:1-Endstand. Die Enttäuschung war auf Meppener Seite nachvollziehbar. Die Spielkontrolle, das Chancenplus und der hohe läuferische Aufwand spiegelten sich nicht im Ergebnis wider. Trainer Stammermann dürfte sich vor allem über die Ineffizienz im letzten Drittel und den unglücklichen Gegentreffer ärgern – eine Kopie früherer Spielverläufe in dieser Saison.