SV Meppen II gegen Ahlerstedt/Ottendorf: Kellerduell mit Chancen für b

Am Sonntag empfängt der SV Meppen II den SV Ahlerstedt/Ottendorf. Beide Teams kämpfen in der unteren Tabellenhälfte um wichtige Punkte. Trainer Ralf Spanier setzt auf die Lernfortschritte seiner Mannschaft, während Benjamin Saul vor dem neuen Ligakonkurrenten warnt und auf eine konzentrierte Leistung pocht.

Im Tabellenkeller der Frauen-Oberliga Niedersachsen West kommt es am Sonntag zum Duell zwischen dem SV Meppen II und dem SV Ahlerstedt/Ottendorf. Beide Teams trennen nur einen Punkt: Meppen steht mit drei Zählern auf Rang zehn, Ahlerstedt liegt mit vier Punkten auf Platz acht.

Meppens Trainer Ralf Spanier sieht sein junges Team nach schwierigen Wochen in der Pflicht, endlich Zählbares einzufahren: „Wir haben aus jedem Spiel bisher gelernt, unseren Erfahrungsschatz erweitert und die Liga kennengelernt – jetzt müssen wir das auch in der Praxis umsetzen.“ Nach intensiven Duellen mit den Spitzenteams der Liga hofft er, dass seine Spielerinnen ihre Fortschritte nun in Punkte ummünzen können.

Auch die Gäste aus Ahlerstedt haben sich gründlich auf das Auswärtsspiel vorbereitet. Trainer Benjamin Saul erklärt: „Wir freuen uns auf die bevorstehende Partie gegen unseren nächsten Gegner in der Fremde. Als neuer Verein in unserer Liga ist der Gegner schwer einzuschätzen. Dennoch gilt: Wenn wir unsere Aufgaben konsequent erfüllen und mit dem gleichen Druck sowie der richtigen Einstellung auftreten wie zuletzt, kann es ein sehr interessantes Spiel werden.“ Er betont zudem den Respekt vor den Meppenerinnen: „Unabhängig von der aktuellen Tabellensituation sehen wir den SV Meppen als einen starken und ernstzunehmenden Gegner. Wir haben uns in dieser Woche intensiv auf die Begegnung vorbereitet und hoffen auf ein spannendes Spiel sowie zahlreiche Zuschauer.“