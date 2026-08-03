SV Meppen II feiert knappen Testspielsieg in Mesum von ZK · Heute, 05:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hermes

Welche Mannschaften haben überzeugt? In dieser Woche blicken wir auf die Testspiele aus dem Emsland, bei denen die Torschützen bei FuPa erfasst wurden. Die passenden Spielberichte erscheinen nach und nach - kurz, kompakt und mit den wichtigsten Szenen der Partien. SV Mensum vs. SV Meppen U23

SV Wietmarschen II vs. TuS Lingen

SV Teglingen vs. SV Flechum

FC Wesuwe vs. SV Borussia 08 Neuenhaus

TuS Berge II vs. SV Concordia Langen

SV Neulangen vs. FC Wesuwe

Gestern, 14:00 Uhr SV Mesum SV Mesum SV Meppen SV Meppen II 0 1 Der SV Meppen II hat sein Testspiel beim Westfalenligisten SV Mesum mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Julius Kanowski bereits in der 27. Minute und sorgte damit für den einzigen Torerfolg des Nachmittags. Nach der Pause nutzten beide Trainer die Partie für zahlreiche Wechsel. Meppen brachte unter anderem Hennes Hermes, Ivan Jozic, Levin Jürgens und Leonardo Halili ins Spiel, während auch Mesum mehrfach personell wechselte. Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr, sodass die U23 des SV Meppen den knappen Auswärtserfolg souverän über die Zeit brachte.

Wietmarschen II schlägt TuS Lingen deutlich Mi., 29.07.2026, 19:30 Uhr SV Wietmarschen Wietmarschen II TuS Lingen Ems TuS Lingen 5 0 Abpfiff Der SV Wietmarschen II hat das Testspiel gegen den TuS Lingen mit 5:0 gewonnen. Dabei verlief die Anfangsphase zunächst zugunsten der Gäste, die mehrere Großchancen ungenutzt ließen. Effektiver präsentierte sich dagegen Wietmarschen: Carlos Gali (21.) und Leandro Gali (43.) sorgten für die Pausenführung. In der Schlussphase schraubten Patryk Tyrtania mit einem Doppelpack (79./83.) sowie Mathis Lühn (90.) das Ergebnis auf 5:0. Wer den Spielverlauf noch einmal im Detail nachlesen möchte, dem sei der ausführliche und lesenswerte Liveticker von Markus Meer empfohlen.

Teglingen verspielt 3:0 und schlägt doch zurück So., 26.07.2026, 14:00 Uhr SV Teglingen Teglingen SV Flechum Flechum 5 3 Abpfiff Was für ein Testspiel in Teglingen: Der Kreisligist führte gegen den Ligakonkurrenten SV Flechum bereits nach 35 Minuten komfortabel mit 3:0. Michael Schulte (2) und Hendrik Krüßel sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause drehte jedoch Nils Gudewill auf und glich mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 24 Minuten zum 3:3 aus. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Jasper Klene traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zur erneuten Führung, ehe Lukas Westhoff nach einem missglückten Rückpass den 5:3-Endstand besiegelte. Ein abwechslungsreicher und fairer Test mit vielen Toren und zwei starken Offensivreihen.

– Foto: SV Borussia 08 Neuenhaus

Concordia Langen gewinnt Test in Berge Mi., 22.07.2026, 19:30 Uhr TuS Berge TuS Berge II SV Concordia Langen 1964 Con. Langen 1 2 Abpfiff Concordia Langen hat das Testspiel beim TuS Berge II mit 2:1 für sich entschieden. Elias Koldehoff brachte die Gäste früh in Führung (11.), ehe Freddy Boss mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 30 Metern auf 2:0 erhöhte (60.). Berge antwortete nur drei Minuten später mit einem Traumtor von Mathis Schmunkamp aus 20 Metern, drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, ließ mehrere gute Chancen jedoch ungenutzt. So blieb es beim knappen Testspielerfolg für die Gäste aus Langen.

– Foto: SV Neulangen