SV Meppen holt Verstärkung aus der 2. Liga

Der SV Meppen hat in der Winterpause personell nachgelegt und sich die Dienste von Leon Tasov gesichert. Der 21-Jährige wechselt bis zum Ende der laufenden Saison auf Leihbasis von Preußen Münster zurück zu den Emsländern. Für den Offensivspieler ist es kein Neuanfang, sondern eine Rückkehr: Bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 trug Tasov das Meppener Trikot.

Beim SV Meppen wird der Transfer als gezielte Verstärkung für die entscheidende Phase der Saison verstanden. Sportlicher Leiter Olufemi Smith verweist auf die vorhandene Vertrautheit mit Spieler und Umfeld. Tasovs Qualitäten sollen dabei helfen, im engen Rennen um die Meisterschaft zusätzliche Optionen in der Offensive zu schaffen. Zugleich setzt der Klub darauf, dass sich der Flügelspieler ohne lange Anlaufzeit in die Mannschaft einfügt und sofort Verantwortung übernimmt.

Erfahrung zwischen Bundesliga und Regionalliga

Tasov sammelte in der laufenden Spielzeit erste Erfahrungen auf höherem Niveau. Für Preußen Münster kam er zu seinem Debüt in der 2. Bundesliga, als er am 10. Spieltag beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Magdeburg eingewechselt wurde. Parallel dazu war er regelmäßig für die zweite Mannschaft der Münsteraner im Einsatz, wo er in acht Partien drei Treffer vorbereitete.