SV Meppen holt niederländisches Mittelfeldtalent ins Emsland Lotte Masseling kommt vom VfR SW Warbeyen – U17-Nationalspielerin soll das Zentrum verstärken von red · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Die Frauen des SV Meppen arbeiten weiter am Kader für die kommende Saison und haben mit Lotte Masseling eine weitere Neuverpflichtung bekanntgegeben. Die 19-jährige Niederländerin wechselt vom VfR SW Warbeyen ins Emsland und soll künftig das zentrale Mittelfeld der Meppenerinnen verstärken.

Masseling bringt trotz ihres jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung mit. Die Mittelfeldspielerin wurde unter anderem bei Jong FC Twente ausgebildet und spielte anschließend für De Graafschap Vrouwen. Zuletzt gehörte sie beim VfR SW Warbeyen zum festen Aufgebot in der 2. Frauen-Bundesliga. Darüber hinaus lief sie bereits für die niederländische U17-Nationalmannschaft auf. Der Sportliche Leiter Thomas Pfannkuch sieht in der Verpflichtung großes Potenzial. „Lotte ist eine sehr interessante Spielerin mit großem Potenzial. Trotz ihres jungen Alters hat sie bereits Erfahrungen auf gutem Niveau gesammelt und bringt Eigenschaften mit, die hervorragend zu unserer Spielidee passen“, erklärt Pfannkuch. Besonders ihre fußballerischen Fähigkeiten hätten die Verantwortlichen überzeugt: „Sie ist technisch stark, verfügt über ein gutes Spielverständnis und bringt gleichzeitig eine hohe Dynamik im Zentrum mit.“

„Der SV Meppen hat mir einen klaren Plan aufgezeigt“ Auch Masseling blickt voller Vorfreude auf ihre neue Aufgabe. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv“, sagt die Niederländerin. Ausschlaggebend für ihre Entscheidung sei die Perspektive gewesen, die ihr der Verein aufgezeigt habe. „Der SV Meppen hat mir einen klaren Plan aufgezeigt, wie ich mich hier weiterentwickeln kann. Die Mannschaft, das Umfeld und die Ambitionen des Vereins haben mich überzeugt.“ Die 19-Jährige möchte nun möglichst schnell im neuen Umfeld ankommen: „Ich freue mich darauf, das Team kennenzulernen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.“