SV Meppen holt Defensivtalent aus Potsdam Anncharlotte Hampel wechselt von Turbine ins Emsland – 19-Jährige soll den Konkurrenzkampf in der Abwehr beleben von red · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Die Frauen des SV Meppen setzen bei ihrer Kaderplanung weiter auf junge Spielerinnen mit Perspektive. Mit Anncharlotte Hampel wechselt eine 19 Jahre alte Defensivspielerin vom 1. FFC Turbine Potsdam ins Emsland. Die Abwehrspielerin soll den Konkurrenzkampf in der Defensive des Zweitligisten erhöhen.

Hampel begann ihre fußballerische Laufbahn bei Borussia Emsdetten, ehe sie früh den Schritt in das Internat von Turbine Potsdam wagte. Dort entwickelte sie sich kontinuierlich weiter und gehörte sowohl der Regionalliga-Mannschaft als auch dem erweiterten Kader des Zweitligateams an. Auch auf Verbandsebene machte die Defensivspielerin früh auf sich aufmerksam. Zunächst lief sie für die Auswahlmannschaften des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen auf, nach ihrem Wechsel nach Potsdam folgten Nominierungen für die Auswahlteams des Fußball-Landesverbandes Brandenburg. Zudem sammelte sie beim DFB-Länderpokal wertvolle Erfahrungen.

„Genau diese Mentalität passt hervorragend zu unserem Weg“ Cheftrainerin Katharina Börger sieht in Hampel eine Spielerin, die ideal zum Profil des Vereins passt. „Anncharlotte bringt trotz ihres jungen Alters bereits eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung mit“, erklärt Börger. Besonders ihre Qualitäten im Defensivspiel hätten überzeugt. „Sie ist zweikampfstark, taktisch diszipliniert und verfügt über eine hohe Spielintelligenz.“ Vor allem ihre Einstellung hebt die Trainerin hervor. „Gleichzeitig merken wir ihr an, dass sie sich kontinuierlich verbessern möchte und bereit ist, hart für ihre Entwicklung zu arbeiten. Genau diese Mentalität passt hervorragend zu unserem Weg.“