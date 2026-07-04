SV Meppen holt Defensivtalent aus Potsdam

Die Frauen des SV Meppen setzen bei ihrer Kaderplanung weiter auf junge Spielerinnen mit Perspektive. Mit Anncharlotte Hampel wechselt eine 19 Jahre alte Defensivspielerin vom 1. FFC Turbine Potsdam ins Emsland. Die Abwehrspielerin soll den Konkurrenzkampf in der Defensive des Zweitligisten erhöhen.
Hampel begann ihre fußballerische Laufbahn bei Borussia Emsdetten, ehe sie früh den Schritt in das Internat von Turbine Potsdam wagte. Dort entwickelte sie sich kontinuierlich weiter und gehörte sowohl der Regionalliga-Mannschaft als auch dem erweiterten Kader des Zweitligateams an.
Auch auf Verbandsebene machte die Defensivspielerin früh auf sich aufmerksam. Zunächst lief sie für die Auswahlmannschaften des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen auf, nach ihrem Wechsel nach Potsdam folgten Nominierungen für die Auswahlteams des Fußball-Landesverbandes Brandenburg. Zudem sammelte sie beim DFB-Länderpokal wertvolle Erfahrungen.
Cheftrainerin Katharina Börger sieht in Hampel eine Spielerin, die ideal zum Profil des Vereins passt. „Anncharlotte bringt trotz ihres jungen Alters bereits eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung mit“, erklärt Börger. Besonders ihre Qualitäten im Defensivspiel hätten überzeugt. „Sie ist zweikampfstark, taktisch diszipliniert und verfügt über eine hohe Spielintelligenz.“
Vor allem ihre Einstellung hebt die Trainerin hervor. „Gleichzeitig merken wir ihr an, dass sie sich kontinuierlich verbessern möchte und bereit ist, hart für ihre Entwicklung zu arbeiten. Genau diese Mentalität passt hervorragend zu unserem Weg.“
Auch Hampel selbst musste nicht lange überlegen, als sich die Möglichkeit eines Wechsels nach Meppen ergab. „Der SV Meppen genießt im Frauenfußball einen hervorragenden Ruf und hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie gut sich junge Spielerinnen hier entwickeln können“, sagt die 19-Jährige. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr offen und ehrlich. Ich hatte schnell das Gefühl, dass ich hier die besten Voraussetzungen finde, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu gehen.“
Nun richtet sich der Blick auf die neue Aufgabe im Emsland. „Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und mich jeden Tag weiterzuentwickeln“, erklärt Hampel.