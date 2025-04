SV Meppen: Heimspiel soll Wende nach zehn sieglosen Spielen bringen

Nach einer bewegten Woche mit personellen Konsequenzen in der sportlichen Leitung richtet der SV Meppen den Blick wieder auf das Wesentliche: den Fußball. Am Sonntag um 14 Uhr empfängt das Team von Trainer Lucas Beniermann in der Hänsch-Arena die U23 des FC St. Pauli – mit dem Ziel, die Negativserie von zehn sieglosen Spielen in der Regionalliga Nord zu beenden.