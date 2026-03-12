SV Meppen hat die Verfolger im Nacken, Abstiegskampf bei St. Pauli II

– Foto: Imago Images

Am 26. Spieltag der Regionalliga Nord steht die Liga unter Strom. Der SV Meppen führt mit 56 Punkten (73:26 Tore) und kommt aus einem wilden 3:2 in Jeddeloh. SV Drochtersen/Assel bleibt mit 52 Punkten (61:31) der härteste Verfolger, VfB Oldenburg sitzt mit 49 Punkten (58:26) direkt dahinter – zuletzt ein klares 3:0 beim HSC Hannover. Unten wird es enger: Altona 93 und St. Pauli II stehen bei 15 Punkten, und bei drei Absteigern ist jeder Punkt wie ein Atemzug. Der 25. Spieltag hat es gezeigt: Norderstedt schlug St. Pauli II 3:2, Bremer SV und Schöningen lieferten ein 3:3, HSV II holte ein 2:2 gegen Weiche, und Phönix verlor 0:2 gegen Drochtersen.

Oldenburg ist Dritter mit 49 Punkten und kommt mit breiter Brust: 3:0 beim HSC Hannover. TuS Blau-Weiß Lohne steht bei 19 Punkten (26:49 Tore) auf Rang 16 und holte zuletzt ein 0:0 gegen Werder II. Das Hinspiel war eine Oldenburger Machtdemonstration: Lohne – Oldenburg 0:3 mit Treffern von Linus Schäfer (15., 76.) und Ermal Pepshi (49.), vor 1650 Zuschauern, Schiedsrichter Marvin Vogt (Hamburg). Oldenburg will den Dreikampf oben heiß halten. Lohne braucht Punkte gegen den Abstieg – und muss dafür einen Gegner stoppen, der zuletzt kaum Schwäche zeigte.

---

Morgen, 19:30 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck Hamburger SV Hamburger SV II 19:30



Zwei Teams aus dem Mittelfeld, getrennt nur von Nuancen – aber mit einer Hinspielgeschichte, die bis in die Nachspielzeit brannte. VfB Lübeck ist Zehnter mit 30 Punkten (37:49 Tore) und gewann zuletzt in Altona 3:2. Hamburger SV II steht bei 33 Punkten (40:39 Tore) auf Rang sieben und spielte zuletzt 2:2 gegen Weiche Flensburg. Das Hinspiel endete 2:2: Glory Kiveta (6. Foulelfmeter), Yehor Melenivskyi (36.), Maurice Boakye (81.), Manuel Farrona-Pulido (90.+2). Dazu Gelb-Rot für Mikail Polat (66./Lübeck/Meckern). Wer dieses 2:2 kennt, weiß: Hier kann es wieder kippen – spät, laut, nervös.

---

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen SV Werder Bremen Werder II 14:00



Der Tabellenführer daheim – und mit einer Hinspiel-Erinnerung, die wie ein Warnschild für Werder II wirkt. SV Meppen führt mit 56 Punkten und gewann zuletzt 3:2 in Jeddeloh. SV Werder Bremen II ist Elfter mit 28 Punkten (42:50 Tore) und spielte zuletzt 0:0 in Lohne. Das Hinspiel war brutal: Werder II – Meppen 0:6 vor 961 Zuschauern, Schiedsrichter Jost Steenken (Nordhorn). Tore: Nikell Touglo (3., 90.), Oliver Schmitt (39.), Jonathan Wensing (43.), Ersin Zehir (65.), Simon Engelmann (81.). Werder II reist also mit einer offenen Wunde an. Meppen weiß: So ein Spiel darf man nicht verschenken, wenn Drochtersen und Oldenburg im Nacken sitzen.



Der Zweite gegen den Neunten – und das Hinspiel war ein Spiel voller Kanten. SV Drochtersen/Assel steht bei 52 Punkten und gewann zuletzt in Phönix 2:0. SC Weiche Flensburg 08 ist Neunter mit 31 Punkten (51:47 Tore) und holte zuletzt ein 2:2 beim HSV II. Das Hinspiel gewann Weiche 3:2 gegen Drochtersen: Raul Celotto (8.), Allah Aid Hamid (10.), Moritz Göttel (16.), Jannes Wulff (55.), Sandro Plechaty (68.). Dazu Karten: Gelb-Rot Theo Behrmann (25./Weiche/Foulspiel) und Rot Kevin Ntika Bondombe (49./Weiche/grobes Foulspiel). Drochtersen wird dieses Ergebnis nicht vergessen haben. Weiche weiß, dass man Drochtersen schlagen kann – aber diesmal auswärts, gegen einen Verfolger, der keinen Punkt verlieren will.

Sa., 14.03.2026, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 HSC Hannover HSC Hannover 15:30



Keller gegen unteres Mittelfeld – und die Hinrunde zeigte, wie schnell ein einziges Tor alles entscheidet. Altona 93 (Aufsteiger) ist 18. mit 15 Punkten (26:54 Tore) und verlor zuletzt zu Hause 2:3 gegen Lübeck. HSC Hannover (Aufsteiger) steht bei 24 Punkten (31:58 Tore) auf Rang 13 und verlor zuletzt 0:3 gegen Oldenburg. Das Hinspiel gewann HSC 1:0 gegen Altona – Mehmet Özün traf nach einer Minute, dazu sah Gianluca Przondziono Gelb-Rot (78./Altona). Für Altona ist es ein Spiel, das nach letzter Chance klingt. Für den HSC ist es ein Spiel, das man gewinnen muss, wenn man den Keller wirklich hinter sich lassen will.



Emden steht im Mittelfeld, Norderstedt ringt um Abstand – und das Hinspiel war klar. BSV Kickers Emden ist Zwölfter mit 25 Punkten (36:34 Tore); am letzten Spieltag wurde ihr Spiel in Hannover 96 II abgesagt. FC Eintracht Norderstedt steht bei 21 Punkten (34:53 Tore) auf Rang 15 und gewann zuletzt ein dramatisches 3:2 gegen St. Pauli II. Das Hinspiel gewann Emden 2:0 in Norderstedt: Mika Eickhoff (5.), Theo Schröder (75.), Schiedsrichter Jannek Hansen, 465 Zuschauer. Norderstedt braucht diesmal mehr als nur Hoffnung – sonst wird der Blick nach unten noch unruhiger.

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh Hannover 96 Hannover 96 II 16:00



Jeddeloh ist Vierter mit 42 Punkten (51:28 Tore), aber die Niederlage gegen Meppen (2:3) tat weh – weil sie ein direktes Signal nach oben verpasste. Hannover 96 II (Absteiger) ist Achter mit 32 Punkten (38:33 Tore); das Spiel gegen Emden wurde zuletzt abgesagt. Das Hinspiel endete 1:1: Simon Brinkmann brachte Jeddeloh in Führung (60.), Noah Engelbreth glich aus (75.), Schiedsrichter Kilian Braun, 580 Zuschauer. Ein Remis damals – und jetzt wieder ein Spiel, das nach Geduld klingt: Jeddeloh will zurück in die Spur, Hannover will zeigen, dass die Pause keine Bremsung war.



Zwei Teams, die im Mittelfeld stehen – und doch völlig unterschiedliche Wochen hatten. Bremer SV ist Sechster mit 33 Punkten (32:29 Tore) und spielte zuletzt 3:3 gegen Schöningen. 1. FC Phönix Lübeck ist Fünfter mit 36 Punkten (33:23 Tore) und verlor zuletzt 0:2 gegen Drochtersen. Das Hinspiel gewann Phönix knapp 1:0 – Michel Dammeier traf (78.), Schiedsrichter Leon Röpke, 407 Zuschauer. Bremer SV will den nächsten Schritt in Richtung obere Hälfte machen, Phönix will beweisen, dass die 0:2-Niederlage nicht den Kurs kippt.



Ein Duell im unteren Tabellenbereich, in dem Punkte wie Rettungsringe sind. FC St. Pauli II ist 17. mit 15 Punkten (27:49 Tore) und verlor zuletzt 2:3 in Norderstedt. FSV Schöningen (Aufsteiger) steht bei 22 Punkten (32:50 Tore) auf Rang 14 und holte zuletzt ein spektakuläres 3:3 beim Bremer SV. Das Hinspiel gewann Schöningen 3:1 gegen St. Pauli II: Luca Biagio Marino (19.), Christian Beck (59.), St. Pauli verkürzte durch Selcuk Rinal (64.), Philipp Harant traf zum Endstand (79.), vor 725 Zuschauern, Schiedsrichter Alexander Rosenhagen (Gleichen). St. Pauli II braucht eine Antwort, Schöningen will die Hinspiel-Sicherheit wiederfinden.