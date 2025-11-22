SV Meppen glänzt, Drochtersen bleibt dran – Bremen dreht spät auf

Hannover 96 II und der TuS Blau-Weiß Lohne lieferten sich über weite Strecken ein enges, von der Bedeutung der Partie geprägtes Duell. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der trotz aller Bemühungen keine Treffer fielen, übernahmen die Gastgeber nach der Pause immer mehr die Kontrolle. In der 58. Minute erzielte Tom Hobrecht das 1:0 und belohnte damit den zunehmenden Druck der Hausherren. Hannover blieb anschließend zielstrebig und ließ defensiv kaum etwas zu. Kurz vor Schluss sorgte Tom Hobrecht mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute für das 2:0. ---

Drochtersen/Assel erledigte seine Aufgabe konsequent. In einer körperbetonten Partie fiel das einzige Tor bereits in der 35. Minute, als Robin Kölle die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 belohnte. Zwar versuchte der Aufsteiger aus Schöningen danach immer wieder, den Ausgleich zu erzwingen, doch Drochtersen verteidigte kompakt und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit nun 54:27 Toren und ebenfalls 46 Punkten bleibt das Team im Gleichschritt mit Meppen – das Titelrennen spitzt sich weiter zu. ---

Werder Bremen II feierte im Heimspiel einen dramatischen 2:1-Sieg, der erst in der Schlussphase entschieden wurde. Zunächst gingen die Gäste aus Hamburg durch Erik Ahlstrand in der 30. Minute in Führung. Bremen kämpfte lange vergeblich um den Ausgleich, steigerte sich jedoch im zweiten Durchgang deutlich. In der 85. Minute gelang Princewill Mbock das wichtige 1:1. Nur vier Minuten später vollendete Paul Erevbenagie die Bremer Aufholjagd und erzielte in der 89. Minute das entscheidende 2:1. ---

Vor 6560 Zuschauern zeigte der SV Meppen eine eindrucksvolle Vorstellung. Bereits nach 13 Minuten brachte Oliver Schmitt die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause folgte ein Doppelschlag: In der 37. Minute erhöhte Julian Ulbricht auf 2:0, ehe derselbe Spieler nur vier Minuten später auf 3:0 stellte. Meppen hielt den Druck auch nach dem Seitenwechsel hoch. In der 51. Minute traf Thorben Deters zum 4:0, bevor Oliver Schmitt in der 56. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und das Ergebnis auf 5:0 stellte. In der 67. Minute verkürzte Altona durch ein Eigentor von Jonas Fedl zum 5:1, doch der SV Meppen antwortete erneut: Simon Engelmann sorgte in der 83. Minute für den 6:1-Endstand. Bereits zu Beginn hätte das Spiel eine andere Richtung einschlagen können, doch Rasmus Tobinski scheiterte in der 2. Minute mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden Julius Pünt. Am Ende stand ein Meppener Offensivspektakel. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der SSV Jeddeloh teilt dazu mit: "Leider muss das Spiel ausfallen. Neben dem Platz sind auch die Leitungen am Sportgelände komplett zugefroren." ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Norderstedt feierte mit dem 1:0 gegen Altona einen wichtigen Sieg, blieb aber gegen Oldenburg ohne Punkte und ist damit weiter Teil der Teams, welche sich im Kampf gegen den Abstieg befinden. Phönix Lübeck verlor überraschend bei Lohne und verpasste es, sich oben festzusetzen. Die Lübecker müssen reagieren, um den Anschluss zu halten. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den FC Eintracht Norderstedt. ---