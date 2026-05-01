SV Meppen Frauen verliert Leistungsträgerin

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Der SV Meppen muss zur kommenden Spielzeit eine prägende Spielerin ziehen lassen: Marie Bleil wird sich dem 1. FC Nürnberg Frauen anschließen und damit den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen. Für die Meppenerinnen bedeutet der Wechsel den Verlust einer zentralen Figur, zugleich aber auch eine Bestätigung ihrer Ausbildungsarbeit.
Bleil trägt das Trikot des SV Meppen bereits seit ihrem 13. Lebensjahr und hat sich über die Jahre zu einer festen Größe entwickelt. In den vergangenen Spielzeiten gehörte sie nicht nur leistungsmäßig zu den konstantesten Spielerinnen, sondern überzeugte auch durch ihre Präsenz auf dem Platz. Mit Dynamik, Spielintelligenz und Verlässlichkeit prägte sie das Spiel der Emsländerinnen nachhaltig.
„Ich habe hier enorm viel mitgenommen“
Der Wechsel zum fränkischen Club eröffnet der Offensivspielerin nun die Perspektive auf die Frauen-Bundesliga – vorausgesetzt, der 1. FC Nürnberg sichert den Klassenerhalt. Für Bleil ist dieser Schritt bewusst gewählt: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen, weil ich mich in Meppen vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt habe und dem Verein viel zu verdanken habe“, sagt sie. „Ich hatte hier die Möglichkeit, mich sportlich und persönlich enorm weiterzuentwickeln. Der Schritt in die Bundesliga ist für mich eine große Chance, die ich jetzt ergreifen möchte.“
Auch beim Verein überwiegt trotz des sportlichen Verlustes der Stolz. Trainer und Sportlicher Leiter Thomas Pfannkuch ordnet den Transfer ein: „Marie hat bei uns eine herausragende Entwicklung genommen und ist zu einer absoluten Leistungsträgerin gereift.“ Dass man sie gern gehalten hätte, verhehlt er nicht, betont aber zugleich: „Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir sie auf ihrem Weg begleiten durften und sie nun den nächsten Schritt gehen kann. Das bestätigt unseren Anspruch und unsere Arbeit, Spielerinnen auf diesem Niveau zu entwickeln.“
Bis zum Saisonende bleibt Bleil Teil der Meppener Mannschaft, ehe sich für sie ein neues Kapitel öffnet – eines, das ohne ihre Jahre im Emsland kaum denkbar gewesen wäre.