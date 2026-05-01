SV Meppen Frauen verliert Leistungsträgerin

Bleil trägt das Trikot des SV Meppen bereits seit ihrem 13. Lebensjahr und hat sich über die Jahre zu einer festen Größe entwickelt. In den vergangenen Spielzeiten gehörte sie nicht nur leistungsmäßig zu den konstantesten Spielerinnen, sondern überzeugte auch durch ihre Präsenz auf dem Platz. Mit Dynamik, Spielintelligenz und Verlässlichkeit prägte sie das Spiel der Emsländerinnen nachhaltig.

„Ich habe hier enorm viel mitgenommen“

Der Wechsel zum fränkischen Club eröffnet der Offensivspielerin nun die Perspektive auf die Frauen-Bundesliga – vorausgesetzt, der 1. FC Nürnberg sichert den Klassenerhalt. Für Bleil ist dieser Schritt bewusst gewählt: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen, weil ich mich in Meppen vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt habe und dem Verein viel zu verdanken habe“, sagt sie. „Ich hatte hier die Möglichkeit, mich sportlich und persönlich enorm weiterzuentwickeln. Der Schritt in die Bundesliga ist für mich eine große Chance, die ich jetzt ergreifen möchte.“