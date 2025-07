SV Meppen Frauen siegen erneut in der Vorbereitung

Die Frauenmannschaft des SV Meppen hat auch ihr zweites Testspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen DJK Wacker Mecklenbeck setzte sich das Team von Katharina Börger und Thomas Pfannkuch am Sonntagnachmittag mit 2:0 durch. Gespielt wurde auf der Sportanlage in Varenrode über drei Drittel zu je 30 Minuten.

Die Meppenerinnen bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen, hatten aber zunächst Mühe, gegen die tiefstehenden und diszipliniert verteidigenden Gäste klare Torchancen herauszuspielen. Im weiteren Verlauf gelang es dem SVM jedoch, spielerische Lösungen zu finden. Beide Treffer erzielte Laura Bröring.

Das Team startet nun in die dritte Woche der Sommervorbereitung. Zum Abschluss steht am Donnerstag, 17. Juli, um 18:30 Uhr ein weiteres Testspiel gegen die SpVg Aurich in Meppen-Hemsen auf dem Programm. Danach folgt eine zehntägige Trainingspause mit individuellen Einheiten, ehe ab dem 28. Juli die finale Phase mit internationalen und nationalen Tests gegen den RSC Anderlecht, SV Werder Bremen und Arminia Bielefeld beginnt.