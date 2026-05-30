SV Meppen Frauen holt erste externe Verstärkung 21-jährige Offensivspielerin bringt Zweitliga-Erfahrung und Torjägerqualitäten mit ins Emsland von red · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Der SV Meppen hat seinen ersten externen Neuzugang für die Saison 2026/2027 präsentiert. Offensivspielerin Lucy Karwatzki wechselt vom FC Schalke 04 Frauen zu den Emsländerinnen und soll die Angriffsreihe der Meppenerinnen verstärken.

Die 21-Jährige bringt trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrungen aus mehreren Spielklassen mit. Für den VfL Bochum Frauen sammelte sie Einsatzzeiten in der 2. Frauen-Bundesliga, zudem kam sie für den MSV Duisburg Frauen zu einem Einsatz in der Frauen-Bundesliga. Zuletzt machte Karwatzki beim FC Schalke 04 auf sich aufmerksam. Mit zwölf Treffern hatte sie maßgeblichen Anteil daran, dass die Gelsenkirchenerinnen den Aufstieg aus der Westfalenliga in die Regionalliga schafften. Ihre direkte Spielweise, ihre Dynamik im Eins-gegen-eins und ihr Zug zum Tor gehören zu ihren größten Stärken. Zudem kann sie auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden.

„Der richtige nächste Schritt“ Für Karwatzki stand nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen schnell fest, dass Meppen die passende Adresse für ihre weitere Laufbahn ist. „Der Wechsel nach Meppen fühlt sich für mich wie der richtige nächste Schritt an“, erklärt die Angreiferin. „Der Verein hat mir früh ein sehr gutes Gefühl gegeben und die Gespräche waren von Anfang an sehr überzeugend. Ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu werden und mich beim SV Meppen weiter einzubringen.“ Auch Meppens Sportlicher Leiter Thomas Pfannkuch sieht großes Potenzial in der Neuverpflichtung. „Lucy bringt trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrungen aus unterschiedlichen Leistungsniveaus mit und hat in ihrer Laufbahn immer wieder gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt“, sagt Pfannkuch. Besonders ihre Flexibilität und ihre Mentalität hätten die Verantwortlichen überzeugt: „Sie verfügt über Tempo, offensive Flexibilität und eine gute Mentalität.“