SV Meppen feiert späten Sieg in Norderstedt

Der SV Meppen hat in der Regionalliga Nord den fünften Sieg in Serie eingefahren. Bei Eintracht Norderstedt setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann am Sonntag mit 2:1 (1:1) durch. Simon Engelmann sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung zugunsten der Emsländer, die damit weiter vier Punkte hinter Spitzenreiter VfB Oldenburg liegen.
Die rund 250 mitgereisten SVM-Anhänger unter den 785 Zuschauern im Edmund-Plambeck-Stadion sahen eine druckvolle Anfangsphase ihrer Mannschaft. Bereits in der 9. Minute zappelte der Ball das erste Mal im Netz – allerdings wurde Erik Zengas Treffer wegen eines Foulspiels aberkannt. Luis Sprekelmeyer setzte kurz darauf einen Schlenzer nur knapp neben das Tor (15.).
Eine Minute später fiel die verdiente Führung: Nach einer präzisen Flanke von Thorben Deters köpfte Stefan Rankic am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. Es war sein erstes Saisontor bei seinem Startelfeinsatz anstelle von Jonas Fedl.
Die Freude währte jedoch nicht lange: Norderstedts Dane Kummerfeld nutzte eine Unachtsamkeit in der Meppener Defensive und traf in der 20. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:1-Ausgleich.
Geduld wird belohnt: Engelmann sticht in der Nachspielzeit
In der Folge blieb Meppen die spielbestimmende Mannschaft, während die Gastgeber vor allem auf Konter setzten. Ulbricht (64.) und Domröse (72.) scheiterten am gut reagierenden Eintracht-Schlussmann Lars Huxsohl.
Als alles bereits auf ein Remis hindeutete und Tabellenführer Oldenburg parallel in Lübeck auf 2:1 stellte, schlug Meppen doch noch zu: Joker Simon Engelmann bugsierte eine Hereingabe von Daniel Haritonov in der ersten Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz über die Linie – der vielumjubelte Siegtreffer.
FC Eintracht Norderstedt – SV Meppen 1:2
FC Eintracht Norderstedt: Lars-Oliver Huxsohl, Dane Kummerfeld, Moritz Frahm, Fabian Grau, Abdul-Malik Yago (90. Lenny Kufrin), Jonas Behounek (89. Andre Wallenborn), Melvin Zimmer (83. Leo Bera), Yevhenii Obushnyi, Manuel Brendel (67. Falk Christopher Gross), Jorge Camacho de Valdoleiros, Nick Gutmann (59. Ezra Kwajo Ampofo) - Trainer: Elard Ostermann
SV Meppen: Julius Pünt, Luis Sprekelmeyer, Daniel Haritonov, Tobias Mißner (46. Mika Harald Stuhlmacher), Stefan Rankic, Dominique Domröse (84. Nikell Touglo), Jonathan Wensing (85. Niclas Nadj), Erik Zenga, Ersin Zehir, Thorben Deters (70. Simon Engelmann), Julian Ulbricht (90. Malte Zumdieck) - Trainer: Lucas Beniermann
Schiedsrichter: Felix Mutz - Zuschauer: 405
Tore: 0:1 Stefan Rankic (15.), 1:1 Dane Kummerfeld (20.), 1:2 Simon Engelmann (90.+2)