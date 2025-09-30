SV Meppen feiert späten Sieg in Norderstedt

– Foto: Imago Images

Der SV Meppen hat in der Regionalliga Nord den fünften Sieg in Serie eingefahren. Bei Eintracht Norderstedt setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann am Sonntag mit 2:1 (1:1) durch. Simon Engelmann sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung zugunsten der Emsländer, die damit weiter vier Punkte hinter Spitzenreiter VfB Oldenburg liegen.

Die rund 250 mitgereisten SVM-Anhänger unter den 785 Zuschauern im Edmund-Plambeck-Stadion sahen eine druckvolle Anfangsphase ihrer Mannschaft. Bereits in der 9. Minute zappelte der Ball das erste Mal im Netz – allerdings wurde Erik Zengas Treffer wegen eines Foulspiels aberkannt. Luis Sprekelmeyer setzte kurz darauf einen Schlenzer nur knapp neben das Tor (15.). Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SV Meppen SV Meppen 1 2

Eine Minute später fiel die verdiente Führung: Nach einer präzisen Flanke von Thorben Deters köpfte Stefan Rankic am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. Es war sein erstes Saisontor bei seinem Startelfeinsatz anstelle von Jonas Fedl. Die Freude währte jedoch nicht lange: Norderstedts Dane Kummerfeld nutzte eine Unachtsamkeit in der Meppener Defensive und traf in der 20. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:1-Ausgleich.