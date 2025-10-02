SV Meppen feiert Kantersieg – nur noch einen Punkt hinter Oldenburg

Von Beginn an war die Elf von Trainer Lucas Beniermann die dominierende Mannschaft. Schon früh erspielte sich der SVM Chancen im Minutentakt, ehe Thorben Deters in der 23. Minute das längst verdiente 1:0 erzielte. Zehn Minuten später legte der Spielmacher nach und stellte mit einem trockenen Abschluss auf 2:0. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause – ein Zwischenstand, der aus Sicht der Gäste sogar noch schmeichelhaft war.

Kurz nach dem Seitenwechsel schwächte sich Hannover dann selbst: Denis Vukancic sah nach einem Foul an Daniel Haritonov die Rote Karte. In Überzahl spielte Meppen die Partie souverän zu Ende und schraubte das Ergebnis weiter nach oben. Erik Zenga traf per Kopf (59.), ehe Joker Simon Engelmann für den nächsten Höhepunkt sorgte: Nach einer schönen Aktion erhöhte er auf 4:0 (73.). Anschließend bereitete Engelmann das 5:0 von Niclas Nadj vor, ehe Oliver Issa Schmitt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Dank des Kantersiegs schiebt sich der SV Meppen bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Oldenburg heran und darf weiter vom Sprung an die Tabellenspitze träumen.

SV Meppen – HSC Hannover 6:0

SV Meppen: Julius Pünt, Daniel Haritonov (64. Niclas Nadj), Tobias Mißner (76. Lasse Zumdieck), Nikell Touglo, Stefan Rankic, Dominique Domröse, Jonathan Wensing (76. Oliver Schmitt), Erik Zenga (66. Mika Harald Stuhlmacher), Ersin Zehir, Thorben Deters, Julian Ulbricht (64. Simon Engelmann) - Trainer: Lucas Beniermann

HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel, Johann Wegner, Paul Wegner, Marcel Langer, Tayar Tasdelen (77. Yannik Pohlmann), Mehmet Özün (64. Moritz Riegel), Lasse von Boetticher (57. Moritz Dittmann), Luis Prior Bautista (64. Evren Serbes), Denis Vukancic, Finn-Louis Kiszka (68. Luc-Elias Fender) - Trainer: Vural Tasdelen

Schiedsrichter: Marvin Vogt (Hamburg) - Zuschauer: 5343

Tore: 1:0 Thorben Deters (23.), 2:0 Thorben Deters (33.), 3:0 Erik Zenga (60.), 4:0 Simon Engelmann (73.), 5:0 Niclas Nadj (85.), 6:0 Oliver Schmitt (90.+1)

Rot: Denis Vukancic (49./HSC Hannover/Notbremse)