SV Meppen feiert den Schlusspunkt – Torfestivals zum Saisonfinale

– Foto: Imago Images

Der 34. und letzte Spieltag der Regionalliga Nord brachte heute zum Saisonabschluss noch einmal die gesamte emotionale Palette des Fußballs auf den Platz. Während die elementaren sportlichen Entscheidungen an den beiden Extremen der Tabelle bereits vor dem Anpfiff feststanden, verabschiedeten sich die Mannschaften mit einer bemerkenswerten Offensivlust aus der Spielzeit.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Ein wahres Schützenfest erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem FC Eintracht Norderstedt und dem HSC Hannover. Die Gäste erwischten einen fulminanten Start: Mico Noel Schmidt traf in der 2. Minute zum 0:1, gefolgt von Luc-Elias Fender in der 5. Minute zum 0:2 und Evren Serbes in der 7. Minute zum 0:3. Noch vor der Pause erhöhte Tayar Tasdelen in der 32. Minute auf 0:4, ehe Evren Serbes in der 36. Minute mit seinem zweiten Treffer das 0:5 folgen ließ. Kurz nach dem Seitenwechsel schraubte Luc-Elias Fender in der 49. Minute das Ergebnis auf 0:6. Norderstedt verkürzte in der Folge durch einen Doppelpack von Manuel Brendel in der 58. Minute zum 1:6 und in der 74. Minute zum 2:6. Den Schlusspunkt zum 3:6-Endstand setzte Lucas Schulze in der 84. Minute. ---

In der Partie zwischen dem FSV Schöningen und dem 1. FC Phönix Lübeck bekamen die Zuschauer reichlich Tore zu sehen. Christian Beck brachte die Heimmannschaft in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Muzaffer Can Degirmenci traf in der 15. Minute zum 1:1. Kurz vor der Pause ging Schöningen erneut in Front, als Philipp Harant in der 44. Minute einen Handelfmeter zum 2:1 verwandelte. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste durch Muzaffer Can Degirmenci in der 52. Minute zum 2:2 aus. Nur eine Minute später, in der 53. Minute, erzielte Julian Markvoort das Tor zum 2:3. Phönix Lübeck legte nach: Jonathan Stöver traf in der 54. Minute zum 2:4 und erhöhte in der 70. Minute auf 2:5. Schöningen gelang durch Malick Hassan Sanogo in der 72. Minute noch der Treffer zum 3:5-Endstand. ---

Eine eindeutische Angelegenheit war das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV II und dem TuS Blau-Weiß Lohne. Die Hamburger Reserve dominierte von Beginn an. Den Torreigen eröffnete Maurice Boakye in der 6. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. Louis Lemke erhöhte in der 10. Minute auf 2:0, bevor Moritz Reimers in der 16. Minute das 3:0 nachlegte. Erneuert Maurice Boakye baute die Führung in der 21. Minute auf 4:0 aus und sorgte auch in der 52. Minute mit dem 5:0 für klare Verhältnisse. Den Ehrentreffer für das bereits feststehende Schlusslicht aus Lohne erzielte Nico Thoben in der 86. Minute zum 5:1-Endstand. ---

Vor 1675 Zuschauern verabschiedete sich der bereits feststehende Absteiger Altona 93 mit einer Heimniederlage gegen den BSV Kickers Emden. Dabei glückte den Hamburgern ein Blitzstart, als Bilael-Pascal El-Nemr bereits in der 3. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Die Gäste schlugen jedoch noch vor der Pause zurück: Marten Schmidt glich in der 30. Minute zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang übernahm Emden die Spielkontrolle. Kai-Sotirios Kaissis traf in der 71. Minute zum 1:2, und Mika Eickhoff stellte in der 80. Minute den 1:3-Endstand her. ---

Vor 640 Zuschauern entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie. Die Torfolge begann früh: Jannes Wulff traf in der 4. Minute zum 0:1 für den SV Drochtersen/Assel. Nach dem Seitenwechsel glichen die Hausherren aus, als Kasra Ghawilu in der 63. Minute das 1:1 für den SSV Jeddeloh erzielte. Die erneute Führung der Gäste markierte Philipp Aue in der 76. Minute zum 1:2. Den Schlusspunkt setzte Robin Krolikowski, der in der 89. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand sicherte. ---

Vor 12500 Zuschauern feierte der bereits feststehende Meister und Aufsteiger in die 3. Liga, der SV Meppen, einen standesgemäßen Heimsieg gegen den FC St. Pauli II. Die Emsländer machten im ersten Durchgang schnell alles klar. Dominique Domröse eröffnete in der 19. Minute zum 1:0, Thorben Deters erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, und Julian Ulbricht legte in der 35. Minute das 3:0 nach. Den Gästen, deren Abstieg in die Oberliga bereits vor der Partie besiegelt war, gelang kurz vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer durch Oleg Skakun in der 45. Minute zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel stellte Niclas Wessels in der 57. Minute mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her, ehe Nick Schmidt in der 71. Minute den Treffer zum 4:2-Endstand für die Hamburger erzielte. ---

Hannover 96 II feierte einen knappen Heimerfolg gegen den Bremer SV. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Montell Ndikom die Hannoveraner in der 64. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 66. Minute, baute Matti Tjaden den Vorsprung auf 2:0 aus. Den Gästen gelang in der Schlussphase durch Joshua Dudock in der 86. Minute nur noch der Anschlusstreffer zum 2:1-Endstand. ---

Ein bitteres Duell sahen die Zuschauer zwischen dem VfB Lübeck und dem SC Weiche Flensburg 08. Die Entscheidung in dieser Begegnung fiel bereits früh durch ein unglückliches Missgeschick: Arber Mrijaj traf in der 18. Minute per Eigentor zum 0:1-Endstand für die Flensburger. Die Lübecker hatten im zweiten Durchgang die große Chance zum Ausgleich, doch Yusuf Wardak vergab in der 65. Minute einen Elfmeter. ---

Der VfB Oldenburg verabschiedete sich mit einem Heimsieg gegen die Reserve vom SV Werder Bremen von seinen Fans. Die Hausherren gingen früh in Front, als Rafael Brand in der 6. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Kevin Manthey glich in der 81. Minute für die Bremer zum 1:1 aus. Doch Oldenburg antwortete prompt: Mats Facklam besorgte in der 83. Minute das 2:1, bevor Sohei Iwasaki in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) den 3:1-Endstand markierte.