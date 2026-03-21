SV Meppen enteilt der Konkurrenz – Später Schock für Drochtersen Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 27. Spieltags von red · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nord bot die heutige Fortsetzung des 27. Spieltags eine dramatische Zuspitzung im Aufstiegsrennen. Während der Spitzenreiter seine Ambitionen mit einer konzentrierten Vorstellung untermauerte, musste ein direkter Verfolger in letzter Sekunde einen herben Dämpfer hinnehmen. Auch am Ende der Tabelle wurde verbissen um jeden Zähler gekämpft, was für eine spürbare Anspannung auf den Plätzen sorgte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der VfB Lübeck feierte vor 770 Zuschauern einen deutlichen Auswärtssieg beim Aufsteiger FSV Schöningen. Die Gäste gingen bereits in der 10. Minute durch Bjarne Pfundheller mit 0:1 in Führung. Lübeck baute den Vorsprung in der 29. Minute durch Manuel Farrona-Pulido auf 0:2 aus. Eine Vorentscheidung fiel in der 54. Minute, als Tom-Luca Winter aufseiten der Schöninger die Rote Karte sah. Einen Ellfmeter verwandelte Ali Wissam Abu-Alfa in der 55. Minute zum 0:3. Den Schlusspunkt setzte Dardan Karimani in der 61. Minute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand. ---

In einem hochemotionalen Duell musste der Aufstiegsaspirant VfB Oldenburg einen herben Dämpfer bei der Reserve von Hannover 96 hinnehmen. Hannover erwischte einen Blitzstart, als Tom Hobrecht in der 4. Minute das 1:0 erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Montell Ndikom in der 42. Minute auf 2:0. Oldenburg bewies jedoch Moral und kam durch einen Doppelschlag unmittelbar nach dem Seitenwechsel zurück: Mats Facklam traf in der 46. Minute zum 2:1, bevor Rafael Brand in der 49. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Hoffnung der Gäste auf eine komplette Wende erhielt in der 70. Minute einen Rückschlag, als Aurel Loubongo des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl geriet Oldenburg erneut in Rückstand; Mustafa Abdullatif verwandelte in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg für Hannover. ---

Vor 915 Zuschauern lieferten sich der TuS Blau-Weiß Lohne und der BSV Kickers Emden einen zähen Kampf um wichtige Punkte. Die Gäste aus Emden gingen kurz vor der Halbzeitpause durch Tobias Steffen in Führung, der in der 40. Minute das 0:1 erzielte. Lohne stemmte sich in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Der Einsatz der Hausherren wurde schließlich spät belohnt: Justus Conrady markierte in der 85. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand und sicherte seinem Team damit einen wichtigen Zähler im Tabellenkeller. ---

Vor 1297 Zuschauern lieferten sich der SC Weiche Flensburg 08 und der FC St. Pauli II eine intensive Auseinandersetzung. Die Gäste aus Hamburg, die jeden Punkt im Abstiegskampf benötigen, gingen in der 39. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Adem Podrimaj mit 0:1 in Führung. Die Freude der Kiezkicker währte jedoch nur bis kurz vor dem Pausenpfiff. In der 45.+1 Minute erzielte Ibrahim Bashiru Ali den Ausgleich zum 1:1 für die Flensburger. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften in der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Treffer. ---

Der SV Meppen demonstrierte beim 1. FC Phönix Lübeck seine aktuelle Formstärke und festigte mit einem deutlichen Auswärtssieg die Tabellenführung. Die Emsländer übernahmen früh die Spielkontrolle und gingen in der 28. Minute durch Julian Ulbricht mit 0:1 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 30. Minute, erhöhte Oliver Schmitt auf 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Meppen stark. Leon Tasov markierte in der 65. Minute das 0:3, bevor Ersin Zehir in der 77. Minute mit dem Treffer zum 0:4 den Endstand herstellte. ---

Eine bittere Enttäuschung musste der Tabellenzweite SV Drochtersen/Assel beim SV Werder Bremen II verkraften. Vor 407 Zuschauern entwickelte sich eine zähe Partie, in der Drochtersen die Chance verpasste, den Anschluss an die Spitze zu halten. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, doch in der Nachspielzeit folgte der entscheidende Schlag der Bremer. In der 90.+3 Minute erzielte Kevin Manthey das Tor zum 1:0-Sieg für die Werder-Reserve. ---

Morgen, 13:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II Altona 93 Altona 93 13:00 live PUSH

Das Stadtduell bekommt durch die Tabelle zusätzliche Schärfe. Hamburger SV II verlor unter der Woche 0:1 in Jeddeloh, nachdem die Mannschaft zuvor mit dem 2:0 in Lübeck ein starkes Auswärtssignal gesetzt hatte. Mit 36 Punkten steht der HSV II stabil im oberen Mittelfeld. Altona 93 gewann am Wochenende 3:0 gegen HSC Hannover und holte danach im Nachholspiel gegen Werder Bremen II ein 1:1. Damit steht der Aufsteiger nun bei 19 Punkten und lebt wieder. Das Hinspiel gewann der HSV II 2:0 durch Tore von Immanuel Pherai und Moritz Reimers, dazu sah Shafiq Nandja noch Gelb-Rot. Diesmal ist die Lage elektrischer. Altona kommt mit Hoffnung, der HSV II mit dem Wunsch, das Derby und die Kontrolle über die Stadt zu behalten. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00 PUSH

FC Eintracht Norderstedt verlor zuletzt 2:4 in Emden und bleibt mit 21 Punkten tief in der Abstiegszone verankert. Jeder weitere Rückschlag drückt schwerer. SSV Jeddeloh hat nach dem 0:4 gegen Hannover 96 II eine starke Reaktion gezeigt und unter der Woche den Hamburger SV II mit 1:0 besiegt. Mit 45 Punkten bleibt Jeddeloh auf Rang vier und damit in Sichtweite der Spitze. Das Hinspiel endete 2:2. Norderstedt führte damals durch Felix Drinkuth und Jonas Behounek schon 2:0, ehe Tom Gaida und Tobias Bothe in der Schlussphase noch ausglichen. Genau diese Erinnerung macht das Rückspiel heikel. Norderstedt braucht Punkte mit aller Kraft, Jeddeloh will den frischen Aufschwung konservieren. ---

Morgen, 14:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover Bremer SV Bremer SV 14:00 live PUSH