SV Meppen dreht Spiel gegen VfB Lübeck, Drochtersen bezwingt Emden

Antonio Verinac brachte den VfB in der 29. Minute mit 0:1 in Führung und belohnte eine couragierte Anfangsphase der Gäste. Doch Meppen antwortete mit Wucht und Effektivität: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Mika Harald Stuhlmacher zum Ausgleich (45.+2) – ein psychologisch enorm wichtiger Treffer. Nach dem Seitenwechsel übernahm Meppen das Kommando. Julian Ulbricht wurde zum Mann des Spiels: Mit einem Doppelpack in der 58. und 66. Minute drehte er das Spiel zugunsten der Emsländer. Der SV Meppen feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Für Lübeck war es ein Rückschlag.

---

Ein temporeicher Auftakt und ein starker Schlusspunkt – Drochtersen/Assel bleibt ungeschlagen. Bereits in der 6. Minute brachte Jannes Wulff die Gastgeber in Führung, ehe Haris Hyseni in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte. Emden verkürzte durch Tobias Steffen in der 37. Minute auf 2:1 und schöpfte noch einmal Hoffnung, doch Drochtersen ließ sich nicht beirren. Die Gastgeber setzten in der Nachspielzeit durch Miguel Coimbra Fernandes schließlich den Schlusspunkt zum 3:1 (90.+3).

---

Am Samstagmittag betritt Hannover 96 II erstmals als Absteiger die heimische Bühne in der Regionalliga. Nach einem torlosen Remis zum Auftakt möchte man gegen Aufsteiger FSV Schöningen nun dreifach punkten. Die Gäste aus Niedersachsen starten erst an diesem Wochenende in die neue Saison – die Generalprobe gegen Borussia Hildesheim verlief verheißungsvoll. Dennoch: Der Favorit kommt aus Hannover.

---

Den Abschluss macht um 15:00 Uhr das Kellerduell zwischen dem Bremer SV und St. Pauli II. Beide Teams starteten mit Niederlagen, St. Pauli sogar mit einem deftigen 0:5 gegen Drochtersen. Die Defensive der Kiezkicker steht am Pranger, der Bremer SV wiederum will nach der Pleite gegen Lübeck punkten, um einen klassischen Fehlstart zu vermeiden.