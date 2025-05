SV Meppen dreht spät auf, Spektakel in Lübeck und beim FC St. Pauli II

Vor 4125 Zuschauern holte der VfB Lübeck drei wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze. John Xaver Posselt brachte die Gäste früh in der 13. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Morten Wahl auf 2:0 (45.) und sorgte damit für eine komfortable Halbzeitführung. Die Lübecker mussten ab der 78. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Jorik Wulff mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, brachten die Führung jedoch über die Zeit. ---

Die U23 des SV Werder Bremen zeigte eine der beeindruckendsten Offensivleistungen der Saison. Bereits nach 26 Minuten führten die Bremer durch Tore von Ethan Kohler (10.), Davis Asante (17.) und Leon Opitz (26.) mit 3:0. Opitz legte in der 42. Minute seinen zweiten Treffer nach. Zwar verkürzte Simon Brinkmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 4:1 (45.+2), doch auch nach der Pause blieb Werder gnadenlos. Maik Lukowicz (57.), Jannic Ehlers mit einem Doppelpack (79., 84.) und Ricardo-Felipe Schwarz (90.) sorgten für einen denkwürdigen 8:1-Endstand. ---

Der Hamburger SV II begann furios. Bereits nach 20 Minuten lagen die Gastgeber mit 2:0 in Führung – Bilal Yalcinkaya traf in der 18. Minute, Maurice Boakye legte zwei Minuten später nach. In der zweiten Halbzeit kam Weiche Flensburg besser in die Partie und verkürzte in der 67. Minute durch Marcel Cornils per Handelfmeter auf 2:1. Trotz zahlreicher Bemühungen gelang den Gästen der Ausgleich nicht mehr. ---

Der Bremer SV setzte ein Ausrufezeichen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste die Grundlage für den Sieg: Muzaffer Can Degirmenci traf in der 24. Minute zur Führung, Jan-Luca Warm erhöhte in der 44. Minute, ehe Degirmenci in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 0:3 stellte. Serkan Dursun traf in der 58. Minute zum 0:4. Der Treffer durch Marco Pajonk in der 69. Minute war für Todesfelde nur Ergebniskosmetik. In der 89. Minute sah Mirko Boland zudem die Gelb-Rote Karte. ---

Mit einem starken Auftritt in Lohne siegte der TSV Havelse. Robin Müller eröffnete die Partie früh mit dem 0:1 in der 5. Minute. Zwar konnte Bernd Riesselmann in der 32. Minute für die Gastgeber ausgleichen, doch Müller stellte nur sechs Minuten später die Führung wieder her. In der 67. Minute vollendete Müller seinen Dreierpack und machte den Auswärtssieg perfekt. ---

Kickers Emden bestätigte vor 2350 Zuschauern seine starke Bilanz. Bereits in der 8. Minute brachte Tido Steffens die Gastgeber in Führung. Der Ausgleich durch Nick Selutin ließ jedoch nicht lange auf sich warten – in der 13. Minute traf er zum 1:1. Im zweiten Durchgang war es erneut Steffens, der in der 66. Minute zur erneuten Führung traf. In der Nachspielzeit sorgte Kai-Sotirios Kaissis mit dem 3:1 (90.+2) für die Entscheidung. ---

Lange tat sich der SV Meppen gegen engagierte Gastgeber aus Kiel schwer. Erst in der Schlussphase brach Leon Tasov den Bann und traf in der 80. Minute zum 0:1. Fünf Minuten später legte Niclas Wessels mit dem 0:2 nach und schien die Partie entschieden zu haben. Doch Jorden Winter brachte die Gastgeber in der 88. Minute noch einmal auf 1:2 heran. ---