SV Meppen dreht auf, VfB Lübeck mit Last-Minute-Sieg

Vor 1892 Zuschauern erkämpfte sich Altona 93 einen Heimsieg gegen Flensburg. Nach einem intensiven Spiel ohne Tore in der ersten Hälfte traf Gianluca Przondziono in der 79. Minute zur Führung. Sechs Minuten später sorgte Tayfun Can mit dem Treffer zum 2:0 für den Endstand. Mit diesem Erfolg rückt Altona ins Tabellenmittelfeld vor, während Flensburg weiter im unteren Drittel feststeckt. ---

Der Spitzenreiter aus Jeddeloh blieb auch im siebten Spiel ungeschlagen. Vor 725 Zuschauern verwandelte Kasra Ghawilu in der 40. Minute einen Foulelfmeter zum Tor des Tages. In einer hektischen Schlussphase schwächte sich der Bremer SV: Pascal Manitz sah in der 85. Minute Rot, gefolgt von Noel Werner in der 90. Minute. Jeddeloh steht damit weiter an der Tabellenspitze, während der Bremer SV den Anschluss an die oberen Plätze verpasst. ---

Phönix Lübeck bestätigte seine starke Form mit einem klaren Auswärtssieg in Emden. Arthur Inaka traf in der 13. und 40. Minute und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Anschlusstreffer von Theo Schröder in der 59. Minute keimte bei den Gastgebern kurz Hoffnung auf, doch nur zwei Minuten später sorgte Arthur Inaka mit seinem dritten Treffer in der 61. Minute für die Entscheidung. Mit diesem Dreier festigt Lübeck seinen Platz in der Spitzengruppe, während Emden weiter im Tabellenkeller verharrt. ---

Offensivfußball pur bot Oldenburg vor 2459 Fans gegen den Aufsteiger aus Schöningen. Schon in der 7. Minute brachte Linus Schäfer die Gastgeber in Führung, ehe Federico Palacios drei Minuten später ausglich. Aurel Loubongo erzielte in der 13. Minute das 2:1, bevor Philipp Harant in der 60. Minute per Foulelfmeter erneut ausglich. Doch dann drehte Oldenburg auf: Mats Facklam verwandelte in der 64. Minute ebenfalls einen Strafstoß, erhöhte in der 76. Minute auf 4:2, und Moses Otuali setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 5:2. ---

Meppen demonstrierte in Hamburg seine ganze Offensivstärke. Oliver Schmitt eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, ehe Julian Ulbricht in der 40. Minute und erneut in der 55. Minute nachlegte. Ersin Zehir setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 4:0-Auswärtssieg. ---

Norderstedt erwischte einen Traumstart: Lukas Felix Krüger traf bereits in der 7. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte er in der 47. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Drochtersen/Assel versuchte alles, fand aber kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren. Für Norderstedt bedeutet dieser Erfolg wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss an das Mittelfeld. ---

Im Stadion an der Lohmühle erlebten 2970 Zuschauer ein spannendes Duell, das lange torlos blieb. Als alles nach einem Unentschieden aussah, schlug Lübeck spät zu: Ali Wissam Abu-Alfa erzielte in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer. Mit diesem Heimsieg arbeitet sich der VfB Lübeck weiter an die obere Tabellenhälfte heran, während Hannover II einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen muss. ---