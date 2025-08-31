 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

SV Meppen dreht auf, VfB Lübeck mit Last-Minute-Sieg

Überblick über den 7. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Der heutige Abschluss des 7. Spieltags der Regionalliga Nord hielt alles bereit: knappe Siege, späte Treffer und klare Ansagen im Tabellenkeller. Während Lohne und VfB Lübeck wichtige Heimsiege feiern konnten, setzte Meppen auswärts ein Ausrufezeichen.

---

Gestern, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
2
0

Vor 1892 Zuschauern erkämpfte sich Altona 93 einen Heimsieg gegen Flensburg. Nach einem intensiven Spiel ohne Tore in der ersten Hälfte traf Gianluca Przondziono in der 79. Minute zur Führung. Sechs Minuten später sorgte Tayfun Can mit dem Treffer zum 2:0 für den Endstand. Mit diesem Erfolg rückt Altona ins Tabellenmittelfeld vor, während Flensburg weiter im unteren Drittel feststeckt.

---

Gestern, 16:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
1
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter aus Jeddeloh blieb auch im siebten Spiel ungeschlagen. Vor 725 Zuschauern verwandelte Kasra Ghawilu in der 40. Minute einen Foulelfmeter zum Tor des Tages. In einer hektischen Schlussphase schwächte sich der Bremer SV: Pascal Manitz sah in der 85. Minute Rot, gefolgt von Noel Werner in der 90. Minute. Jeddeloh steht damit weiter an der Tabellenspitze, während der Bremer SV den Anschluss an die oberen Plätze verpasst.

---

Gestern, 18:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
1
3
Abpfiff

Phönix Lübeck bestätigte seine starke Form mit einem klaren Auswärtssieg in Emden. Arthur Inaka traf in der 13. und 40. Minute und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Anschlusstreffer von Theo Schröder in der 59. Minute keimte bei den Gastgebern kurz Hoffnung auf, doch nur zwei Minuten später sorgte Arthur Inaka mit seinem dritten Treffer in der 61. Minute für die Entscheidung. Mit diesem Dreier festigt Lübeck seinen Platz in der Spitzengruppe, während Emden weiter im Tabellenkeller verharrt.

---

Gestern, 18:00 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
5
2
Abpfiff

Offensivfußball pur bot Oldenburg vor 2459 Fans gegen den Aufsteiger aus Schöningen. Schon in der 7. Minute brachte Linus Schäfer die Gastgeber in Führung, ehe Federico Palacios drei Minuten später ausglich. Aurel Loubongo erzielte in der 13. Minute das 2:1, bevor Philipp Harant in der 60. Minute per Foulelfmeter erneut ausglich. Doch dann drehte Oldenburg auf: Mats Facklam verwandelte in der 64. Minute ebenfalls einen Strafstoß, erhöhte in der 76. Minute auf 4:2, und Moses Otuali setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 5:2.

---

Heute, 14:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
0
4
Abpfiff

Meppen demonstrierte in Hamburg seine ganze Offensivstärke. Oliver Schmitt eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, ehe Julian Ulbricht in der 40. Minute und erneut in der 55. Minute nachlegte. Ersin Zehir setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 4:0-Auswärtssieg.

---

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
2
0
Abpfiff

Norderstedt erwischte einen Traumstart: Lukas Felix Krüger traf bereits in der 7. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte er in der 47. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Drochtersen/Assel versuchte alles, fand aber kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren. Für Norderstedt bedeutet dieser Erfolg wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss an das Mittelfeld.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
1
0

Im Stadion an der Lohmühle erlebten 2970 Zuschauer ein spannendes Duell, das lange torlos blieb. Als alles nach einem Unentschieden aussah, schlug Lübeck spät zu: Ali Wissam Abu-Alfa erzielte in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer. Mit diesem Heimsieg arbeitet sich der VfB Lübeck weiter an die obere Tabellenhälfte heran, während Hannover II einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen muss.

---

Heute, 14:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
1
0
Abpfiff

Vor 670 Zuschauern in Lohne zeigte der Gastgeber eine disziplinierte Leistung. Martin Kobylanski brachte die Hausherren in der 25. Minute in Führung. Mit leidenschaftlicher Defensivarbeit verteidigte Lohne den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Mit dem dritten Saisonsieg springt das Team ins gesicherte Mittelfeld, während St. Pauli II weiterhin am Tabellenende festhängt.

---

Heute, 15:00 Uhr
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
2
2
Abpfiff

Das Duell in Hannover bot Spannung pur. Salim Musah brachte Bremen in der 10. Minute früh in Führung, und Cimo Röcker legte in der 19. Minute per Foulelfmeter das 2:0 nach. Doch Hannover gab nicht auf: Tayar Tasdelen verkürzte in der 67. Minute, ehe Marcel Langer in der 72. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte.
Patrick FreundAutor