SV Meppen dicht vor dem Titel – Oldenburger Drama in Unterzahl

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In der Regionalliga Nord ist zum Abschluss vom 31. Spieltag dürfte eine Vorentscheidung im Titelkampf gefallen sein. Während der Tabellenführer seine Hausaufgaben mit Bravour erledigte und die Konkurrenz am Tabellenende weiter in die Bedrängnis rückte, gab ein emotionales Wechselbad.

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Der SC Weiche Flensburg 08 hat ein wichtiges Zeichen gesetzt und sich mit dem 2:0 gegen den FSV Schöningen etwas Luft verschafft. Der frühe Führungstreffer durch Dominic Hartmann in der 12. Minute per Foulelfmeter gab den Gastgebern Sicherheit in einem Spiel, das im Tabellenkeller erhebliche Bedeutung trug. Lange blieb die Partie offen, ehe Sandro Plechaty in der 84. Minute die Entscheidung herbeiführte. ---

Was für ein Spiel für den 1. FC Phönix Lübeck. Gegen denSSV Jeddeloh drehte die Mannschaft ein intensives Spiel in letzter Minute und gewann 3:2. Zunächst brachte Max Wegner die Gäste in der 15. Minute in Führung. Phönix musste Geduld aufbringen, ehe Benjamin Luis in der 53. Minute ausglich und die Partie neu entfachte. Mit dem 2:1 durch Omar Rahimic in der 71. Minute schien das Spiel zugunsten der Lübecker zu kippen, doch Tobias Bothe stellte in der 86. Minute für Jeddeloh noch einmal auf Gleichstand. Dann aber traf Fabio Maiolo in der 90.+1 Minute zum umjubelten Sieg.

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Für FC St. Pauli II wird die Lage immer düsterer. Die 0:1-Heimniederlage gegen Hannover 96 II war bereits die 16. Saisonniederlage und lässt die Hamburger mit 22 Punkten tief im Tabellenkeller zurück. Die Entscheidung fiel in der 38. Minute, als Montell Ndikom für die Gäste traf und damit den einzigen Treffer des Spiels erzielte.

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In einem prestigeträchtigen Duell der Reserveteams trennten sich der SV Werder Bremen II und der Hamburger SV II vor 297 Zuschauern mit einem Unentschieden. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, ehe die Schlussphase für späte Dramatik sorgte. Paul Erevbenagie erzielte in der 84. Minute das Tor zum 1:0 für die Bremer. Die Gäste aus der Hansestadt gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen in der Nachspielzeit zurück: Shafiq Nandja markierte in der 90.+2 Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. ---

Vor 843 Zuschauern feierte der Bremer SV einen Heimsieg gegen den FC Eintracht Norderstedt. Die Weichen für den Erfolg wurden bereits extrem früh gestellt, als Amoro Diedhiou in der 2. Minute das 1:0 markierte. Norderstedt bemühte sich in der Folge um Stabilität, doch die Hausherren blieben das spielbestimmende Team. In der zweiten Halbzeit sorgte Jan-Luca Warm in der 57. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. ---

Der Tabellenzweite SV Drochtersen/Assel gab sich gegen das Schlusslicht Altona 93 keine Blöße. In einer einseitigen ersten Hälfte brachte Maurits Nagel die Gastgeber in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erhöhte Haris Hyseni in der 45.+4 Minute auf 2:0. Die Hamburger schöpften im zweiten Abschnitt noch einmal Hoffnung, als Bilael-Pascal El-Nemr in der 73. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte jedoch Drochtersen: Jannes Wulff traf in der 85. Minute zum 3:1-Endstand. ---

Eine Überraschung gelang dem Aufsteiger HSC Hannover vor 218 Zuschauern gegen den VfB Lübeck. In einer kampfbetonten Partie bewiesen die Hannoveraner große Leidenschaft gegen den favorisierten Gast. Den entscheidenden Treffer des Nachmittags erzielte Finn-Louis Kiszka in der 38. Minute zum 1:0. Lübeck rannte in der Folge vergeblich gegen die Defensive der Hausherren an. ---

Ein hochemotionales und kartenreiches Spiel sahen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem BSV Kickers Emden und dem VfB Oldenburg. Bereits in der 6. Minute schwächte sich Oldenburg selbst, als Nick Otto die Rote Karte sah. Emden nutzte die Überzahl konsequent aus: David Schiller traf in der 15. Minute zum 1:0, Mika Eickhoff in der 25. Minute zum 2:0 und Tobias Steffen in der 33. Minute zum 3:0. Oldenburg bewies jedoch Moral und kam durch zwei verwandelte Foulelfmeter von Rafael Brand in der 47. und 83. Minute auf 3:2 heran. In einer turbulenten Nachspielzeit sahen Julian Boccaccio (Oldenburg) und Marvin Eilerts (Emden) in der 93. Minute jeweils Rot. Den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand setzte Kai-Sotirios Kaissis in der 90.+10 Minute. ---

Der SV Meppen untermauerte beim TuS Blau-Weiß Lohne eindrucksvoll seine Meisterschaftsambitionen. Vor 2815 Zuschauern dominierte der Spitzenreiter das Geschehen. Luis Sprekelmeyer eröffnete in der 31. Minute mit dem 0:1 den Torreigen, bevor Mika Harald Stuhlmacher in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte. Auch in der Schlussphase blieb Meppen hungrig: Julian Ulbricht markierte in der 80. Minute das 0:3, und Simon Engelmann besorgte in der 86. Minute den 0:4-Endstand. Mit diesem Sieg hat Meppen einen Vorsprung von neun Punkten bei noch drei ausstehenden Spielen und steht damit unmittelbar vor dem Titelgewinn.